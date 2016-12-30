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Общество

Космонавты МКС недолго будут отдыхать после Нового года

Выходы в открытый космос начнутся 6 января
Фото: NASA Фото: NASA
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Американские астронавты Пегги Уитсон и Роберт Кимброу и французский астронавт Тома Песке выйдут в открытый космос 6 и 13 января для технического обслуживания системы электроснабжения Международной космической станции.

Командир экипажа МКС-50, астронавт NASA Роберт Кимброу будет вести работы в открытом космосе в оба эти дня. 6 января на внешней поверхности станции с ним будет трудиться Пегги Уитсон. Неделей позже, 13-го января, к Кимброу присоединится астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

Как отмечают в NASA, астронавтам предстоит установить крепления для доставленных на станцию ранее в декабре шести новых ионно-литиевых батарей.

Предстоящие выходы в открытый космос станут 196 и 197 по счету в истории МКС. Для Кимброу этот выход станет третьим в карьере, а для ветерана космических полетов Пегги Уитсон – седьмым. Это позволит ей сравняться по количеству выходов в открытый космос с астронавтом NASA Сунитой Уильямс, которая является рекордсменкой по этому показателю среди женщин. Для французского астронавта Тома Песке, для которого это первая миссия на МКС, данный выход будет дебютным.

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