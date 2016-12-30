В Новосибирской области семеро мужчин жестоко убили жителя Искитима

Расследование продолжается

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В Новосибирской области семерых мужчин подозревают в жестоком убийстве жителя Искитима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Информация об убитом мужчине, который был обнаружен возле подъезда одного из домов микрорайона Искитима, поступила в полицию 27 декабря около 00:30 по местному времени. Сотрудники полиции установили личность убитого. Им оказался 37-летний местный житель. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следствие в течение суток задержало шесть человек в возрасте от 25 до 36 лет, которые могут быть причастны к убийству. Все они находились на съемной квартире в Ленинском районе Новосибирска. Во время обыска там были обнаружены и изъяты предметы и вещи, имеющие значение для следствия: пистолет «Оса» и нож. На них выявили «пятна бурого цвета», которые могут быть следами крови.

Как оказалось, убитый мужчина выступал потерпевшим по делу о нанесении ему тяжкого вреда здоровью. В рамках расследования этого дела был привлечен к ответственности родственник подозреваемых. Все они приходятся друг другу братьями. В полиции отмечают, что задержанные являются участниками этнической преступной группы.