Секс-игрушки стали самыми популярными подарками на Новый год 2017

Специалисты проанализировали покупки россиян

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Перед предстоящими новогодними праздниками спрос на интимные товары в России вырос в пять раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Яндекс.Деньги". В декабре популярность товаров для любовных утех возросла на треть, если сравнивать с ноябрем.

Сообщается, что в канун Нового года наблюдается увеличение спроса на такие товары, как одежда и обувь. Подобных покупок стало больше на 71%, а число покупок товаров для дома и сада выросло на 10%. А вот спрос на детские товары увеличился на 53%.

Стоит отметить, что россияне потратили на покупку продуктов питания в 1,5 раза денег больше, чем это было перед встречей 2016 года. Ко всему, увеличение спроса на железнодорожные билеты зафиксировано на уровне 12%.

Также наблюдается резкое увеличение объемов продаж косметики и парфюмерии – в 2,7 раза, а ювелирных украшений – в 2,5 раза.