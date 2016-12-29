В столице Приморья Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник пассажирам фуникулера

В честь Нового года пассажирам подарили сладкие подарки

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 декабря, для жителей и гостей Владивостока, решивших воспользоваться услугами фуникулера, поездка обернулась настоящим праздником, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В салоне горного трамвайчика царило предновогоднее оживление. Пассажиров электротранспорта, украшенного гирляндами и праздничной атрибутикой, ждал не только кондуктор, но и Дед Мороз со Снегурочкой.

Приятно удивленные гости фуникулера получили подарки от добрых сказочных героев, а также заряд хорошего настроения.

«В честь Нового года мы подарили любимым пассажирам сладкие подарки, также каждый желающий мог принять участие в конкурсе и выиграть «счастливый» билет, дающий право воспользоваться услугами трамвая, троллейбуса или фуникулера 30 и 31 декабря. Всех жителей и гостей приморской столицы с наступающим праздником! Любви, здоровья, счастья!» - отметила начальник владивостокского фуникулера Светлана Латышева.

Новогодний фуникулер особенно пришелся по душе детям. Маленькие горожане даже рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи и пели «зимние» песни.

«Чудеса да и только! Очень обрадовалась подарочкам. На днях выучила новогоднюю песню и сейчас с удовольствием ее спела Дедушке Морозу!», - рассказала маленькая Александра Радюк.

«Хочется выразить огромную благодарность коллективу ОАО «Электрический транспорт», который из года в год поздравляет своих пассажиров с зимними праздниками! В роли Снегурочек и Дедов Мороз выступают сами сотрудники предприятия. Также они с любовью украшают салоны электронтраспорта. В общем, молодцы! Желаю благодарных и вежливых пассажиров, профессиональных успехов, здоровья и благополучия. Спасибо вам, коллектив ОАО «Электрический транспорт», за ваш труд и внимательное отношение к своим пассажирам!» - поделилась впечатлениями Ольга Жигач, пассажир фуникулера.