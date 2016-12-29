Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока 18:38, 29 декабря Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока (Фото)
Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря 18:04, 29 декабря Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря
В пятницу во Владивостоке потеплеет до −3 °C 16:53, 29 декабря В пятницу во Владивостоке потеплеет до −3 °C
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
00:03
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
00:03
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
00:03
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
23:03
В столице Приморья Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник пассажирам фуникулера Фото и Видео
22:11
Секс-игрушки стали самыми популярными подарками на Новый год 2017
21:45
Восточный гороскоп на 2017 год: Петух, Собака, Свинья
21:30
Восточный гороскоп на 2017 год: Лошадь, Коза, Обезьяна
21:15
Восточный гороскоп на 2017 год: Кролик, Дракон, Змея
21:00
Восточный гороскоп на 2017 год: Крыса, Бык, Тигр
20:09
«Рождественский фестиваль» инструментальной музыки прошёл во Владивостоке Фото
19:19
Эксперты рассказали, как улучшить интимную жизнь
18:38
Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока Фото
18:04
Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря
17:48
Stratfor: В 2017 году Россия "прогнет" мир под себя
17:37
Дональд Трамп недоволен Бараком Обамой
17:26
Большинство россиян хотят возрождения СССР?
17:08
Спасатели Владивостока помогли в восстановлении приморского поселка
17:04
Во Владивостоке перекрыто движение с ЖД вокзала Фото
16:58
Таможня Приморья продолжает "охоту" за санкционными фруктами Адреса
16:53
В пятницу во Владивостоке потеплеет до −3 °C
16:35
Владивосток: салюты продают не всем Видео
16:24
Пешеход пренебрег ПДД и угодил под колеса авто во Владивостоке Видео
16:23
Почетный житель Владивостока исполнил песню с певицей Елкой Видео
16:17
Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране
16:09
Американская валюта продолжает падать в цене
16:06
Таможенники Владивостока не выпустили на экспорт радиоактивный товар Фото
16:04
Житель Приморья ограбил пенсионерку, угрожая расправой
16:03
Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке Адреса
15:59
Ремонтные работы во Владивостокском цирке идут даже ночью Фото
15:48
Тариф «Новогодний» появился во всех такси Владивостока
15:44
В 2017 году автолюбители будут ездить по новым правилам
15:33
189 культурно-массовых мероприятий проведено во Владивостоке Фото и Видео
15:31
Владивосток: 500 тысяч рублей собрали волонтеры для детей Видео
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В столице Приморья Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник пассажирам фуникулера

В честь Нового года пассажирам подарили сладкие подарки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 декабря, для жителей и гостей Владивостока, решивших воспользоваться услугами фуникулера, поездка обернулась настоящим праздником, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.  В салоне горного трамвайчика царило предновогоднее оживление. Пассажиров электротранспорта, украшенного гирляндами и праздничной атрибутикой, ждал не только кондуктор, но и Дед Мороз со Снегурочкой.

Приятно удивленные гости фуникулера получили подарки от добрых сказочных героев, а также заряд хорошего настроения.

«В честь Нового года мы подарили любимым пассажирам сладкие подарки, также каждый желающий мог принять участие в конкурсе и выиграть «счастливый» билет, дающий право воспользоваться услугами трамвая, троллейбуса или фуникулера 30 и 31 декабря. Всех жителей и гостей приморской столицы с наступающим праздником! Любви, здоровья, счастья!» - отметила начальник владивостокского фуникулера Светлана Латышева.

Новогодний фуникулер особенно пришелся по душе детям. Маленькие горожане даже рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи и пели «зимние» песни.

«Чудеса да и только! Очень обрадовалась подарочкам. На днях выучила новогоднюю песню и сейчас с удовольствием ее спела Дедушке Морозу!», - рассказала маленькая Александра Радюк.

«Хочется выразить огромную благодарность коллективу ОАО «Электрический транспорт», который из года в год поздравляет своих пассажиров с зимними праздниками! В роли Снегурочек и Дедов Мороз выступают сами сотрудники предприятия. Также они с любовью украшают салоны электронтраспорта. В общем, молодцы! Желаю благодарных и вежливых пассажиров, профессиональных успехов, здоровья и благополучия. Спасибо вам, коллектив ОАО «Электрический транспорт», за ваш труд и внимательное отношение к своим пассажирам!» - поделилась впечатлениями Ольга Жигач, пассажир фуникулера.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Секс-игрушки стали самыми популярными подарками на Новый год 2017
22:11, 29 декабря 2016 Секс-игрушки стали самыми популярными подарками на Новый год 2017

Специалисты проанализировали покупки россиян

Восточный гороскоп на 2017 год: Петух, Собака, Свинья
21:45, 29 декабря 2016 Восточный гороскоп на 2017 год: Петух, Собака, Свинья

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Восточный гороскоп на 2017 год: Лошадь, Коза, Обезьяна
21:30, 29 декабря 2016 Восточный гороскоп на 2017 год: Лошадь, Коза, Обезьяна

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Восточный гороскоп на 2017 год: Кролик, Дракон, Змея
21:15, 29 декабря 2016 Восточный гороскоп на 2017 год: Кролик, Дракон, Змея

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Восточный гороскоп на 2017 год: Крыса, Бык, Тигр
21:00, 29 декабря 2016 Восточный гороскоп на 2017 год: Крыса, Бык, Тигр

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока
18:38, 29 декабря 2016 Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока

​Как вести себя в новом году?

Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря
18:04, 29 декабря 2016 Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря

Ежедневный дайджест