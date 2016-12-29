Дональд Трамп недоволен Бараком Обамой

Будущий президент США раскритиковал нынешнего в твиттере

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Будущий президент США недоволен, что Обама испортил отношения с Израилем: Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Барака Обаму в создании препятствий при передаче власти, сообщил Трамп в своём микроблоге в твиттере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon.

«Делаю всё возможное, чтобы не обращать внимание на заявления и препятствия со стороны президента О (Обамы — прим. ред.). Думал, что это будет спокойная передача власти, но нет», — написал будущий президент.

Причиной возмущения Трампа стало решение США воздержаться от голосования при принятии резолюции Совбеза ООН, которая требует от Израиля прекратить возведение поселенческих деревень на территории Палестины. По мнению политика, решение Совбеза ставит израильское государство в невыгодное положение при ведении переговоров с палестинской стороной.

«Мы не можем продолжать терпеть неуважительное и пренебрежительное отношение к Израилю. Раньше они были большими друзьями США», — написал будущий президент позднее.

Трамп пообещал, что ситуация изменится уже после 20 января, когда он официально вступит в должность президента США. Израиль, в свою очередь, отказался выполнять условия резолюции Совбеза ООН.

При встрече двух президентов, действующего и будущего, Обама обещал Трампу спокойный переход власти. В МИД России ранее заметили, что политика нынешнего главы Белого дома в последние недели его президентского срока напоминает выражение «После нас хоть потоп».