Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря

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Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире!
Владивостокский силач – в интервью РИА VladNews
Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке
Никто не пострадал
Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
Обстоятельства устанавливаются
Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы
Карантин установлен в более чем в 150 образовательных учреждениях
ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика
А вот значимость внешней политики для граждан РФ снизилась
Дневник парня: вторая неделя в проекте
24-летний Евгений делится секретами
В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154
Специалисты подняли еще один самописец