Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря

Ежедневный дайджест

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

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Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире!

Владивостокский силач – в интервью РИА VladNews

Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке

Никто не пострадал

Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз

Обстоятельства устанавливаются

Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы

Карантин установлен в более чем в 150 образовательных учреждениях

ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика

А вот значимость внешней политики для граждан РФ снизилась

Дневник парня: вторая неделя в проекте

24-летний Евгений делится секретами

В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154

Специалисты подняли еще один самописец