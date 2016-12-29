Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока 18:38, 29 декабря Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока (Фото)
Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря 18:04, 29 декабря Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря
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Декабрь, 29 четверг
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Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
19:30
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
19:30
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
19:19
Эксперты рассказали, как улучшить интимную жизнь
18:38
Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока Фото
18:04
Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря
17:48
Stratfor: В 2017 году Россия "прогнет" мир под себя
17:37
Дональд Трамп недоволен Бараком Обамой
17:26
Большинство россиян хотят возрождения СССР?
17:08
Спасатели Владивостока помогли в восстановлении приморского поселка
17:04
Во Владивостоке перекрыто движение с ЖД вокзала Фото
16:58
Таможня Приморья продолжает "охоту" за санкционными фруктами Адреса
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В пятницу во Владивостоке потеплеет до −3 °C
16:35
Владивосток: салюты продают не всем Видео
16:24
Пешеход пренебрег ПДД и угодил под колеса авто во Владивостоке Видео
16:23
Почетный житель Владивостока исполнил песню с певицей Елкой Видео
16:17
Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране
16:09
Американская валюта продолжает падать в цене
16:06
Таможенники Владивостока не выпустили на экспорт радиоактивный товар Фото
16:04
Житель Приморья ограбил пенсионерку, угрожая расправой
16:03
Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке Адреса
15:59
Ремонтные работы во Владивостокском цирке идут даже ночью Фото
15:48
Тариф «Новогодний» появился во всех такси Владивостока
15:44
В 2017 году автолюбители будут ездить по новым правилам
15:33
189 культурно-массовых мероприятий проведено во Владивостоке Фото и Видео
15:31
Владивосток: 500 тысяч рублей собрали волонтеры для детей Видео
15:22
Строитель Приморского океанариума поменял адвоката Эксклюзив
15:14
Дневник парня: вторая неделя в проекте Эксклюзив
15:07
Генная терапия лишит мир гениев, - ученый
14:50
Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей Эксклюзив
14:41
Бородина посмеялась над разводом Бузовой с Тарасовым Видео
14:24
Полицейский Дед Мороз вышел на дороги Владивостока Видео
14:12
Выброшенные коробки обойдутся в 30 тысяч рублей
Где вы планируете отметить Новый год?

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4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
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За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
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Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Самые актуальные события на VladNews за 29 декабря

Ежедневный дайджест
Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews Фото: Анастасия Полетаева, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Обзор самых интересных новостей и событий во Владивостоке, Приморье и России. Актуально, доступно, на РИА VladNews.

Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире!

Владивостокский силач – в интервью РИА VladNews

Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке

Никто не пострадал

Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз

Обстоятельства устанавливаются

Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы

Карантин установлен в более чем в 150 образовательных учреждениях

ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика

А вот значимость внешней политики для граждан РФ снизилась

Дневник парня: вторая неделя в проекте

24-летний Евгений делится секретами

В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154

Специалисты подняли еще один самописец

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15:48, 29 декабря 2016 Тариф «Новогодний» появился во всех такси Владивостока

Трафик уже поднялся практически на 100 рублей