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Культура

«Рождественский фестиваль» инструментальной музыки прошёл во Владивостоке

Фестиваль традиционно проходит в преддверии нового года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В муниципальных детских художественных, музыкальных школах и школах искусств Владивостока полным ходом идут новогодние мероприятия - театрализованные представления, выставки, концерты и фестивали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Одним из самых многочисленных стал городской «Рождественский фестиваль» - концерт инструментальной музыки.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, уже ставший традиционным фестиваль инструментальной музыки проходит в преддверии Нового года. На сцену с музыкальными номерами выходят воспитанники всех школ искусств города.

В этом году «Рождественский фестиваль» состоялся в детской школе искусств № 1 имени Сергея Прокофьева (ул. Уборевича, 5). В нём приняли участие порядка 70 юных музыкантов. Воспитанники школ искусств представили 49 номеров – от классики до современной музыки. Здесь прозвучала музыка Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Валерия Гаврилина, а также произведения собственного сочинения учащихся школ искусств Владивостока.

Завершился «Рождественский фестиваль» на приятной ноте – всем участником вручили грамоты и подарки от администрации Владивостока.

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