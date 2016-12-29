Спасатели Владивостока помогли в восстановлении приморского поселка

Населенный пункт серьезно пострадал от тайфуна Лайонрок

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сотрудники Приморской поисково-спасательной службы две недели отработали в поселке Светлая Тернейского района. Они оказывали помощь местному населению и коммунальным службам в восстановлении инфраструктуры после тайфуна «Лайонрок». С чувством выполненного долга спасатели вернулись во Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сообщение краевого учреждения по делам ГО и ЧС.

Разобрано и вывезено более 20 разрушенных тайфуном деревянных сооружений и завалов. Всего вывезено 166 самосвалов мусора. Также приходилось прокладывать дороги для проезда техники к завалам, а затем и к местам складирования мусора. Помимо этого, спасателями отсыпано почти пять километров поселковой дороги.

Сотрудниками ПСС установлен сруб из бревен над расконсервированной водяной скважиной посёлка и отремонтирован электрощит в местной школе. Кроме того, спасатели наладили работу пункта длительного размещения - частично заменена электропроводка и восстановлено электроснабжение, отремонтирован электронасос и налажена подача воды, возобновлено водяное отопление. Для котельной пункта собрано, перевезено и распилено около 40 кубометров дров.

Отметим, за время работы спасателей в Светлой ими проведено и две успешные спасательные операции. Так, они приняли участие в поисках заблудившегося в лесу охотника и спасении экипажа рыболовного судна МРС-150, сорванного с якоря и выброшенного на мель в порту Светлая.