Во Владивостоке перекрыто движение с ЖД вокзала

Обстоятельства случившегося уточняются

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП с участием общественного транспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_vl.

Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорт Серая лошадь. Водитель автобуса, следующего по маршруту №62 Маяк - Окатовая - Трудовая (ООО "ПримАвтоБизнес") решил развернуться через две сплошные. В процессе маневра транспортное средство по неизвестным пока причинам сломалось и перегородило всю проезжую часть. Таким образом, проезд с ЖД вокзала оказался полностью перекрыт.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.