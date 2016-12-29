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Таможня Приморья продолжает "охоту" за санкционными фруктами

Деятельность по выявлению запретных плодов осуществляется совместно с Россельхознадзором
Фото: hv24.ru Фото: hv24.ru
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Должностные лица Уссурийской таможни осуществляют контроль соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности запрета на ввоз в Россию санкционных товаров как самостоятельно, так и во взаимодействии с должностными лицами Россельхознадзора Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

С начала 2016 года в торговых точках Приморского края, расположенных в регионе деятельности Уссурийской таможни, представителями Россельхознадзора края было изъято и уничтожено 400 кг яблок производства Польши.

Помимо этого, в ноябре 2016 года должностными лицами Уссурийской таможни, сотрудниками ЛОВД на станции Уссурийск и должностными лицами Россельхознадзора осуществлены совместные мероприятия, направленные на выявление санкционных товаров, в результате которых было обнаружено 732 кг груш, страной происхождения которых явилась Польша.

Лица, располагающие сведениями о возможном ввозе, а также о фактах реализации в торговых точках, на оптовых базах продукции, включённой в Перечень, утверждённый постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778, могут обратиться в Уссурийскую таможню по нижеперечисленным адресам:

Уссурийская таможня, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 103. Дежурная служба 8 (4234) 33-61-76, 8 (4234) 38-00-27. «Телефон доверия» - 8 (4234) 32-05-16.

Таможенный пост Арсеньевский, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина,5. Дежурная служба 8 (43627) 4-13-11.

Таможенный пост Лесозаводский, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Автомобилистов,1. Факс 8 (42355) 96-9-85.

Таможенный пост ДАПП Полтавка, Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка. Дежурная служба 8 (43927) 5-57-26.

Таможенный пост ДАПП Турий Рог, Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог. Дежурная служба 8 (42349) 97-8-25.

Таможенный пост Уссурийский, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, д. 17-Б. Факс 8 (4234) 33-08-67.

Гродековский таможенный пост, Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина,69. Дежурная служба 8 (43329) 23-9-93.

Таможенный пост МАПП Пограничный, Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина 69. Дежурная служба 8 (42345) 21-4-29.

Пограничный таможенный пост, Приморский край, п. Пограничный, ул. Вокзальная, 3А. 8 (42358) 43-5-2723622

Таможенный пост Хасанский, Приморский край, Хасанский р-н, п. Краскино, ул. Ленина, 48В. Дежурная служба 8 (44427) 3-07-90.

Таможенный пост Матвеевский, Приморский край, Хасанский р-н, п. Хасан, ул. Вокзальная площадь, 1. Дежурная служба 8 (44527) 45163

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