В пятницу во Владивостоке потеплеет до −3 °C

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Теплый циклонический вихрь пришел в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. За последние дни температура воздуха поднялась на 1–5 градусов.

В чреду, 28 декабря, во Владивостоке было −9 °C, минувшая ночь на 3 градуса теплее предыдущей: −14 °C.

Сегодня в приморской столице солнечно и сухо. Воздух прогрелся до −6…−9 °C.

Завтра, 30 декабря, осадков не ожидается. Ветер ослабеет. Воздух выхолодится к утру до −17…−24 °C..

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха поднимается до −3…−6 °C