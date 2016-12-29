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В пятницу во Владивостоке потеплеет до −3 °C

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Теплый циклонический вихрь пришел в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. За последние дни температура воздуха поднялась на 1–5 градусов.

В чреду, 28 декабря, во Владивостоке было −9 °C, минувшая ночь на 3 градуса теплее предыдущей: −14 °C.

Сегодня в приморской столице солнечно и сухо. Воздух прогрелся до −6…−9 °C.

Завтра, 30 декабря, осадков не ожидается. Ветер ослабеет. Воздух выхолодится к утру до −17…−24 °C..

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха поднимается до −3…−6 °C

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