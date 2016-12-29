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Американская валюта продолжает падать в цене

Курс валют на 29 декабря
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.66 рубля, а евро- 63.48 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. «Подарочная цена» валют не может не радовать жителей Владивостока, однако эксперты сделали новый прогноз относительно рубля, а также основных иностранных валют: доллара и евро. По их мнению, евро не будет иметь стабильную стоимость в течение первых месяцев 2017 года, а с долларом пока непонятно. Все, как считают финансисты, прояснится с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке ВТБ 24 за 61.04 рубля, а продать доллар выгодно в Роял Кредит Банке за 60.10 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 63.60 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 62.85 рубля за один евро.

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