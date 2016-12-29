Таможенники Владивостока не выпустили на экспорт радиоактивный товар

Груз металлолома был уже готов к отправке

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В предновогоднюю неделю в зоне таможенного контроля одного из мест пункта пропуска через государственную границу силами и средствами Владивостокской таможни был обнаружен тягач с прицепом, имеющий повышенный уровень ионизирующего излучения. Тягач перевозил лом черных металлов, предназначенный для формирования экспортной партии груза. Уровень излучения от опасного груза составил более 1,32 мкЗв/ч и превысил естественный радиационный фон в 16,5 раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

По оперативным каналам связи информация о происшествии была передана по компетенции в орган ГО и ЧС пункта пропуска и Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. В результате разбирательств было принято решение осуществить поиск источников ионизирующего излучения, находящихся в ломе черных металлов. Результаты не заставили себя долго ждать. При более тщательном радиационном контроле в партии металлолома были обнаружены светознаки на основе радионуклида Радий-226 (226Ra).

Ликвидацией радиационной аварии и изъятием источников ионизирующего излучения занималась специализированная компания ООО «ПримТехнополис».

Напомним, что в уходящем 2016 году это уже 7 случай, когда Владивостокской таможней пресекается незаконное перемещение через границу источников ионизирующего излучения в составе партий лома черных металлов.