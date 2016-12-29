Житель Приморья ограбил пенсионерку, угрожая расправой

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Отдел полиции обратилась 77-летняя жительница села Хрустальный, которая сообщила о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Как рассказала заявительница, ночью дверь ее частного дома пытался выбить неизвестный. Когда пенсионерка впустила злоумышленника, он, угрожая расправой, потребовал отдать ему денежные средства. Получив кошелек с деньгами, грабитель скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели место происшествия. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем постам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 29-летнее ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до семи лет с выплатой штрафа.

В настоящее время задержанный заключен под стражу.