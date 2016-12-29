Пешеход пренебрег ПДД и угодил под колеса авто во Владивостоке 16:24, 29 декабря Пешеход пренебрег ПДД и угодил под колеса авто во Владивостоке (Видео)
Почетный житель Владивостока исполнил песню с певицей Елкой 16:23, 29 декабря Почетный житель Владивостока исполнил песню с певицей Елкой (Видео)
Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране 16:17, 29 декабря Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
16:28
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
16:28
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
16:28
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
16:24
Пешеход пренебрег ПДД и угодил под колеса авто во Владивостоке Видео
16:23
Почетный житель Владивостока исполнил песню с певицей Елкой Видео
16:17
Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране
16:09
Американская валюта продолжает падать в цене
16:06
Таможенники Владивостока не выпустили на экспорт радиоактивный товар Фото
16:04
Житель Приморья ограбил пенсионерку, угрожая расправой
16:03
Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке Адреса
15:59
Ремонтные работы во Владивостокском цирке идут даже ночью Фото
15:48
Тариф «Новогодний» появился во всех такси Владивостока
15:44
В 2017 году автолюбители будут ездить по новым правилам
15:33
189 культурно-массовых мероприятий проведено во Владивостоке Фото и Видео
15:31
Владивосток: 500 тысяч рублей собрали волонтеры для детей Видео
15:22
Строитель Приморского океанариума поменял адвоката Эксклюзив
15:14
Дневник парня: вторая неделя в проекте Эксклюзив
15:07
Генная терапия лишит мир гениев, - ученый
14:50
Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей Эксклюзив
14:41
Бородина посмеялась над разводом Бузовой с Тарасовым Видео
14:24
Полицейский Дед Мороз вышел на дороги Владивостока Видео
14:12
Выброшенные коробки обойдутся в 30 тысяч рублей
14:07
Илья Лагутенко поздравил Владивосток с Новым годом Видео
13:50
СберТех приглашает на курсы для молодых дизайнеров и UX-специалистов
13:38
Россияне хотят отмены продаж алкоголя с 18 лет
13:37
Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке Видео
13:27
Приморец решил оплатить долг, чтобы не лишиться квартиры
13:25
Театр Тихоокеанского флота расскажет историю семьи Чехова Фото
13:16
Дед Мороз и Снегурочка заглянули к будущим мамам Владивостока Видео
13:05
ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика
13:01
Жителей и гостей Владивостока приглашают отпраздновать Рождество
12:55
Ассоциация СРО «СРСК ДВ» поздравляет строителей и всех дальневосточников с Новым 2017 годом!
12:54
Приморцы могут остаться без салютов
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Ремонтные работы во Владивостокском цирке идут даже ночью

Строители завершают установку ярусов в зрительном зале и черновую отделку внутренних помещений
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Работы по капитальному ремонту Владивостокского цирка ведутся в две смены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Капитальный ремонт цирка идет и днем, и ночью, работы ведутся в две смены, и ракушка преображается на глазах. В зрительном зале завершается установка ярусов, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Смонтировано около 40 тонн металлических конструкций, теперь их заливают бетонным раствором. Как рассказали представители подрядчика, одновременно идут испытания новой манежной плиты. Задействованы две единицы тяжелой техники – автомобильный кран и бетономешалка общей массой 25 тонн, такой нагрузки на манеж не будет даже во время выступления слонов.

К Новому году выполнен основной объем черновой отделки помещений цирка, завершает работу и цех по изготовлению вентиляционных заготовок, из которых будет смонтирована новая система вентиляции. Кроме того, фасад Владивостокского цирка украсили контурной подсветкой, которая не только подчеркнула его новый облик, но и добавила шарма ночному городу.

Напомним, во Владивостокском цирке продолжается капитальный ремонт. Закрыв тёплый контур, в здании запустили новую отопительную систему и приступили к черновой отделке помещений. Строительные работы ведутся одновременно по всему объекту: в главном зале, вестибюле, фойе и других подсобных помещениях, на фасаде и прилегающей территории. В зрительном зале устанавливают детали ярусов под две тысячи новых кресел.

За год в здании полностью демонтировали старые конструкции, практически заново построили новый манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры и усилив его промежуточной плитой, поменяли внутренние сети, смонтировали индивидуальный тепловой пункт. За время капремонта во Владивостокском цирке уложено 584 квадратных метра новой кровли, проложено более семи тысяч метров новых труб, установлены 114 новых оконных блоков и более двух тысяч квадратов новых витражей.

Отметим, капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года. Состояние здания, за 40 лет не видевшего капремонта, потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ – усиления несущих конструкций, а также перекладки наружных сетей тепло- и электроснабжения.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тариф «Новогодний» появился во всех такси Владивостока
15:48, 29 декабря 2016 Тариф «Новогодний» появился во всех такси Владивостока

Трафик уже поднялся практически на 100 рублей

В 2017 году автолюбители будут ездить по новым правилам
15:44, 29 декабря 2016 В 2017 году автолюбители будут ездить по новым правилам

Перечень некоторых нововведений

Генная терапия лишит мир гениев, - ученый
15:07, 29 декабря 2016 Генная терапия лишит мир гениев, - ученый

Новые Шекспиры и Стивены Хокинги могут просто не появиться

Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей
14:50, 29 декабря 2016 Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей

О эпидемии гриппа и ОРВИ пока говорить рано

Бородина посмеялась над разводом Бузовой с Тарасовым
14:41, 29 декабря 2016 Бородина посмеялась над разводом Бузовой с Тарасовым

Супруги разводятся 30 декабря

Выброшенные коробки обойдутся в 30 тысяч рублей
14:12, 29 декабря 2016 Выброшенные коробки обойдутся в 30 тысяч рублей

Рассмотрены протоколы административных правонарушений

Илья Лагутенко поздравил Владивосток с Новым годом
14:07, 29 декабря 2016 Илья Лагутенко поздравил Владивосток с Новым годом

Певец записал для жителей видеообращение