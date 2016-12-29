В 2017 году автолюбители будут ездить по новым правилам

Перечень некоторых нововведений

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Автолюбителей ждут нововведения, сообщает РИА VladNews.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

Также с января система оповещения о ДТП станет обязательной для всех новых автомобилей, которые получают новое одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Без системы можно будет продавать только машины с действующим ОТТС (максимальный срок действия сертификата – три года). При этом легковые автомобили должны иметь функцию автоматического оповещения о ДТП, а коммерческий транспорт – только кнопку связи с оператором аварийной службы. Введение системы вызвало небольшое подорожание автомобилей, а из-за необходимости проведения дорогостоящих испытаний и краш-тестов некоторые производители уже отказались от поставки в Россию редких моделей.

Помимо всего перечисленного в России, а также еще в пяти странах Евразийского экономического союза, вступило в силу соглашение о введении электронных паспортов для автомобилей. Процесс перехода на электронный документооборот продлится два года, на протяжении которых ГИБДД продолжит параллельное оформление бумажных ПТС.

Выдавать привычные документы покупателям автомобилей будет до 1 июля 2017 года, а владельцы тракторов и других самоходных транспортных средств будут получать стандартные ПТС до 1 июля 2018 года. Единым администратором системы утверждена компания «Электронный паспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростехнологии». Вся информация об автомобилях будет храниться на специальных серверах.

Оформить водительское удостоверение в МФЦ приморцы смогут с 1 февраля. Планируется, что пока услуга будет предоставляться в пилотном режиме на базе краевого МФЦ по адресу: Владивосток, улица Борисенко, 102. Там установлено фотооборудование, которое уже используется для фотографий в паспорт и загранпаспорт. Если услуга будет востребована, то вскоре ее добавят и в другие центры.