Эксперты рассказали, как улучшить интимную жизнь

Специалисты раскрыли несколько фактов о сексе

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Ученые назвали любопытные факты о сексе, которые помогут улучшить интимную жизнь партнеров и привнесут в нее новые ощущения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам специалистов, важно знать, где у женщин находится точка удовольствия. Как оказалось, точка G есть и у представителей мужского пола, и при стимуляции этой точки мужчина, как и женщина, способен получать больше удовольствия.

Эксперты уже давно выяснили, что только 31% женщин испытывают пик наслаждения, в то время как мужчины без проблем испытывает его. Как рассказали ученые, теплые ноги способствуют получению оргазма у женщин, поэтому рекомендуют надеть носки.

А вот что касается размеров полового органа у мужчин, то тут у женщин и мужчин есть расхождения во мнениях. Мужской пол, чаще всего завышает размер своего достоинства, а женщины способны менять партнеров, потому что испытывают дискомфорт и боль во время секса из-за большого размера у партнера.



Выяснилось, что мужской пол оценивает партнерш на энергетическом уровне. Не зная этого, они подсознательно влекутся к женщинам в день овуляции. Доказательство этому было замечено, когда в этот период девушки, танцующие приватный танец в ночных клубах получали больше чаевых, чем обычно.



Предполагается, что учитывая все эти советы можно разнообразить сексуальную жизнь.