Генная терапия лишит мир гениев, - ученый

Новые Шекспиры и Стивены Хокинги могут просто не появиться

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Исследователь предположил, что редактирование ДНК с целью противодействия наследственным заболеваниям может лишить мир новых Шекспиров и Стивенов Хокингов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В наши дни многие ученые воспринимают генную терапию в качестве «таблетки от всех бед». И действительно, ее можно использовать для лечения как наследственных, так и ненаследственных заболеваний. Концепция выглядит так: в клетки пациента вводятся гены, изменяющие генные дефекты или придающие клеткам новые функции. Здесь, в частности, можно вспомнить систему CRISPR-Cas, предназначенную для направленного редактирования генома и считающуюся весьма перспективным направлением в генной инженерии.

При всем при этом у генной терапии имеются и противники. Причем, не только среди религиозных деятелей, но и среди ученых. Так, по мнению биолога Джеймса Козубека (James Kozubek) из Кембриджского университета, редактирование ДНК может лишить мир наиболее талантливых людей. Изменение вариантов генов, конечно, поможет людям избежать ряда психических заболеваний. Однако ученый советует не забывать, что вредные мутации в ряде случаев могут иметь «полезные» эффекты.

Депрессия и шизофрения, безусловно, доставляют сильнейший дискомфорт тем, кто с ними сталкивается. Однако эти расстройства неразрывно связаны с высоким интеллектом и творческими способностями. Для примера можно вспомнить писателей, которые, как показывают исследования, страдают от биполярного расстройства примерно в десять раз чаще людей нетворческих профессий.

В 2001 году увидела мир знаменитая биографическая драма Рона Ховарда «Игры разума», посвященная математику, нобелевскому лауреату Джону Форбсу Нэшу, страдавшему от шизофрении.

И все же сторонников генной терапии в научном мире больше, чем противников. Кстати, недавно итальянские ученые из Международной школы продвинутых исследований (SISSA) создали метод генной терапии, показавший эффективность в борьбе с одним из видов агрессивного рака мозга – глиобластомой. Методика была успешно протестирована на мышах.