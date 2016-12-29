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Общество

Бородина посмеялась над разводом Бузовой с Тарасовым

Супруги разводятся 30 декабря
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова за последние месяцы стал самой обсуждаемой темой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Официальный развод должен состояться 30 декабря. 

Так как концерты все новогодние концерты снимают заранее, то телеведущие "Дома-2" поздравили друг друга также заранее. 

Ксения Бородина во время своего поздравления пошутила над разводом Ольги Бузовой. Ксения начала с фразы : «В этом году ты ушла из большого футбола». При этом Бородина отметила, что впереди ее коллегу и подругу ждет только лучшее.

Также ведущая «Дома-2» пошутила и на тему слива в сеть файлов из телефона Ольги, намекнув, что все сказанное Бузовой лично станет публичным.

«В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем», - заявила Ксения – «Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет».

Новогодний эфир зрители смогут увидеть в пятницу, 30 декабря. 

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