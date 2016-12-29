Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей

В Приморском крае на этой неделе эпидемиологическ
По данным территориального управления Роспотребнадзора
Он отметил, что по результатам лабораторного мониторинга вирусов гриппа, преобладает вирус A (H3N2) в 37 случаях, в четырех случаях вирус гриппа В – 6% из числа обследованных. Наряду с вирусами гриппа циркулируют вирусы негриппозной этиологии - это РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», - сообщили в ведомстве.
Специалисты подчеркивают, что конец декабря – начало января – это период активности респираторных заболеваний.
«В этот период начинаются новогодние утренники – происходит массовое скопление разных людей в одном месте, что нередко является причиной заболевания», - говорят педиатры.
Врачи напоминают, что именно дети особенно восприимчивы к вирусам гриппа и ОРВИ, они тяжелее переносят заболевание и относятся к группе риска по неблагоприятному течению заболевания и развитию осложнений. «Мы настоятельно призываем в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом соблюдать меры профилактики и следить за состоянием здоровья своего ребенка», - акцентируют в поликлинике.
В то же время, врачи предостерегают граждан от самолечения гриппа.
Как отметили в департаменте здравоохранения, в результате самолечения формируется устойчивость микроорганизмов к антибиотикам или другим препаратам.
Специалисты рекомендует при появлении первых признаков заболевания обратиться к медикам.
Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то могут возникнуть серьезные осложнения: поражения сердечно-сосудис
В целях профилактики гриппа важное значение имеет активное выявление заболевших. В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив. Неспецифическая профилактика ОРЗ и гриппа состоит в общем укреплении защитных сил организма, для этого необходимо вести здоровый образ жизни: достаточный сон (полезно спать при открытой форточке, но избегать сквозняков); правильное питание – ежедневно включать в рацион питания свежие овощи и фрукты, необходимо принимать аскорбиновую кислоту (витамин С), что позволит повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям; больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и т.д.
При посещении мест массового
скопления людей, лицам из числа групп риска инфицирования желательно
использовать маску. Необходимо прикрывать рот и нос бумажной
салфеткой/платко