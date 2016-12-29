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Общество

Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей

О эпидемии гриппа и ОРВИ пока говорить рано
Фото: vechorka.ru Фото: vechorka.ru
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В Приморском крае на этой неделе эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется с незначительным превышением эпидемического порога на 13,8%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, превышение эпидпорога отмечается среди детей от 0 до 2-х лет, 3 - 6 лет. «Хочу подчеркнуть, что эпидпорог превышен незначительно, а значит ни о какой эпидемии или карантинных меропряитиях речь не идет», - подчеркнул глава территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Маслов.

Он отметил, что по результатам лабораторного мониторинга вирусов гриппа, преобладает вирус A (H3N2) в 37 случаях, в четырех случаях вирус гриппа В – 6% из числа обследованных. Наряду с вирусами гриппа циркулируют вирусы негриппозной этиологии - это РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», - сообщили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что конец декабря – начало января – это период активности респираторных заболеваний.

«В этот период начинаются новогодние утренники – происходит массовое скопление разных людей в одном месте, что нередко является причиной заболевания», - говорят педиатры.

Врачи напоминают, что именно дети особенно восприимчивы к вирусам гриппа и ОРВИ, они тяжелее переносят заболевание и относятся к группе риска по неблагоприятному течению заболевания и развитию осложнений. «Мы настоятельно призываем в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом соблюдать меры профилактики и следить за состоянием здоровья своего ребенка», - акцентируют в поликлинике.

В то же время, врачи предостерегают граждан от самолечения гриппа.

Как отметили в департаменте здравоохранения, в результате самолечения формируется устойчивость микроорганизмов к антибиотикам или другим препаратам.

Специалисты рекомендует при появлении первых признаков заболевания обратиться к медикам.

Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то могут возникнуть серьезные осложнения: поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов, центральной нервной системы.

В целях профилактики гриппа важное значение имеет активное выявление заболевших. В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив. Неспецифическая профилактика ОРЗ и гриппа состоит в общем укреплении защитных сил организма, для этого необходимо вести здоровый образ жизни: достаточный сон (полезно спать при открытой форточке, но избегать сквозняков); правильное питание – ежедневно включать в рацион питания свежие овощи и фрукты, необходимо принимать аскорбиновую кислоту (витамин С), что позволит повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям; больше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и т.д.

При посещении мест массового скопления людей, лицам из числа групп риска инфицирования желательно использовать маску. Необходимо прикрывать рот и нос бумажной салфеткой/платком во время кашля или чихания, часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если отсутствуют условия для мытья рук можно использовать одноразовые салфетки, пропитанные средством на основе спирта или дезинфицирующего геля. До 80 процентов опасных бактерий и вирусов передаются через грязные руки.

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