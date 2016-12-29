Илья Лагутенко поздравил Владивосток с Новым годом

Известный рок-музыкант Илья Лагутенко поздравил жителей Владивостока с Новым годом, сообщает РИА VladNews.
Для жителей и гостей Владивостока Лагутенко записал видеообращение, пожелав всем всего самого наилучшего.
Известный рок-музыкант Илья Лагутенко поздравил жителей Владивостока с Новым годом, сообщает РИА VladNews.
Для жителей и гостей Владивостока Лагутенко записал видеообращение, пожелав всем всего самого наилучшего.
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