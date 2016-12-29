СберТех приглашает на курсы для молодых дизайнеров и UX-специалистов

По результатам защиты интерну будет предложена работа в компании

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Компания «Сбербанк-Технологии» объявляет о запуске нового образовательного проекта для дизайнеров и UX-специалистов. «Дизайн-Кухня» - совместный проект Дизайн-Лаборатории СберТеха и ключевой ИТ-программы Сбербанка «Единой Фронтальной Системы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Программа обучения включает основные области знаний, необходимые дизайнеру для успешной работы в большой компании. А именно - исследования и анализ, создание прототипов и тестирование, презентация и личная эффективность. Молодые специалисты под руководством кураторов познакомятся со спецификой работы над сложными системами и проектами с многомиллионной аудиторией.

Обучение состоит из двух модулей и рассчитано на три месяца. Первый модуль состоит из серии теоретических и практических занятий.

Десять лучших студентов, завершивших первый модуль, получат предложение о прохождении интернатуры в проектах Сбербанка. У интернов будет возможность познакомиться с внутренней кухней создания ключевых проектов Дизайн-лаборатории «СберТеха» и попробовать себя в работе над продуктами для клиентов и сотрудников банка.

Преподаватели и кураторы интернов - ведущие сотрудники Дизайн-лаборатории «СберТеха» с опытом преподавания в Британской Высшей Школе Дизайна.

Завершающим этапом обучения студентов в проекте «Дизайн-Кухни» станет презентация дипломного проекта по улучшению деятельности банка. Каждый проект оценит руководство «СберТеха» и программы «Единая Фронтальная Система». По результатам защиты интерну будет предложена работа в компании.

Занятия начнутся в середине января, а подать заявку на участие можно уже сейчас: https://special.habrahabr.ru/sbertech/dk/.