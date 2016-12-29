Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке

Никто не пострадал

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 декабря, во Владивостоке в районе улицы Калинина произошло возгорание пассажирского автобуса ПАЗ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Автобус принадлежит военному ведомству.

Стоит отметить, что на помощь водителю сразу же бросились очевидцы, которые предлагали огнетушители.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание, не позволив автобусу сгореть.

В данном происшествии никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.