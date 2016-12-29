Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке 13:37, 29 декабря Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке (Видео)
Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться 12:05, 29 декабря Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться
Специалисты рассказали, как в Приморье не 11:53, 29 декабря Специалисты рассказали, как в Приморье не "нарваться" на тухлую рыбу
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
13:57
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:57
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:57
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:50
СберТех приглашает на курсы для молодых дизайнеров и UX-специалистов
13:38
Россияне хотят отмены продаж алкоголя с 18 лет
13:37
Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке Видео
13:27
Приморец решил оплатить долг, чтобы не лишиться квартиры
13:25
Театр Тихоокеанского флота расскажет историю семьи Чехова Фото
13:16
Дед Мороз и Снегурочка заглянули к будущим мамам Владивостока Видео
13:05
ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика
13:01
Жителей и гостей Владивостока приглашают отпраздновать Рождество
12:55
Ассоциация Саморегулируемая организация СРСК Дальнего Востока поздравляет строителей и всех дальневосточников с Новым 2017 годом!
12:54
Приморцы могут остаться без салютов
12:43
Как, уезжая в отпуск, не оставить домашнего любимца на таможне?
12:37
В Приморье открылось новое здание пожарного депо Фото
12:26
Судебные приставы Приморья «поймали двух зайцев» в лице одного должника
12:19
Хоккейный клуб «Адмирал» обновил игровой состав Видео
12:15
Оформить водительское удостоверение в МФЦ приморцы смогут с 1 февраля
12:07
В Украине радикалы выбросили цветы в память о жертвах Ту-154
12:05
Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться
12:04
Стало известно, что страх может передаваться генетически
11:53
Специалисты рассказали, как в Приморье не "нарваться" на тухлую рыбу
11:48
Итоговое заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось во Владивостоке
11:44
Женщина за свою жизнь меняет размер одежды 31 раз, - ученые
11:37
Поиски пропавшего приморца не прекращаются
11:33
Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире! Эксклюзив
11:28
Владивостокской турфирме грозит крупный штраф за отказ заниматься сельским хозяйством
11:26
На Курилах произошло землетрясение
11:24
С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО Видео
11:15
17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье
11:06
Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы
11:06
Родным погибших в авиакатастрофе начали выплачивать страховые суммы
11:00
Начало применения профессионального стандарта "Педагог" переносится на 1 сентября 2019 года
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Пассажирский автобус загорелся во Владивостоке

Никто не пострадал
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 декабря, во Владивостоке в районе улицы Калинина произошло возгорание пассажирского автобуса ПАЗ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Автобус принадлежит военному ведомству.

Стоит отметить, что на помощь водителю сразу же бросились очевидцы, которые предлагали огнетушители.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание, не позволив автобусу сгореть.

В данном происшествии никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Украине радикалы выбросили цветы в память о жертвах Ту-154
12:07, 29 декабря 2016 В Украине радикалы выбросили цветы в память о жертвах Ту-154

Власти также посмеялись над катастрофой

Поиски пропавшего приморца не прекращаются
11:37, 29 декабря 2016 Поиски пропавшего приморца не прекращаются

Пока безрезультатно

Владивостокской турфирме грозит крупный штраф за отказ заниматься сельским хозяйством
11:28, 29 декабря 2016 Владивостокской турфирме грозит крупный штраф за отказ заниматься сельским хозяйством

171 гектар земли в районе Артема заброшен настолько, что там уже растет лес

На Курилах произошло землетрясение
11:26, 29 декабря 2016 На Курилах произошло землетрясение

Жертв и разрушений нет

17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье
11:15, 29 декабря 2016 17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье

В регионе спасено два человека

Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы
11:06, 29 декабря 2016 Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы

Карантин установлен в более чем в 150 образовательных учреждениях

Родным погибших в авиакатастрофе начали выплачивать страховые суммы
11:06, 29 декабря 2016 Родным погибших в авиакатастрофе начали выплачивать страховые суммы

Пособия будут выплачены в кратчайшие сроки