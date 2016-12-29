Большинство россиян хотят возрождения СССР?

Люди хотели бы объединения бывших советских республик в новый союз

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Россияне в большинстве своем считают невозможным восстановление Советского Союза, однако идея объединения бывших советских республик в новый союз имеет выраженную поддержку. Об этом говорят данные исследования об отношении россиян к распаду СССР и возможности воссоздания Союза (в старой или новой форме), сообщает РИА VladNews со ссылкой на ВЦИОМ.

Подписание Беловежского соглашения 8 декабря 1991 г. (ознаменовавшее распад СССР и создание СНГ) стало знаковым событием для нашей страны. Сегодня о том, что знают об этом, говорят 56% - за десять лет эта доля снизилась (с 67% в 2006 г.), еще 26% отвечают «что-то слышали».

В целом по выборке доля респондентов, выражающих сожаление в связи с прекращением существования СССР, составляет 63%. Для сравнения, в 2006 г. эта доля составляла 65%. В разрезе возрастных групп наблюдается определенная тенденция: чем старше респонденты, тем более ярко выражено их отношение (среди людей пенсионного возраста сожалеют об этом 85%), тогда как среди самой молодой группы участников опроса треть (34%) не смогла дать определенного ответа, сожалеют о случившемся 27%, а 39% не испытывают сожаления.

С годами наши сограждане укрепились во мнении, что Советский Союз можно было сохранить: если в 2006 г. об этом говорили 47%, то в 2016 г. – уже 56%. Напротив, о том, что распад СССР был неизбежен, сегодня говорят 32% (среди людей в возрасте 60 лет и старше эта доля составляет только 19%, среди сторонников КПРФ – 14%, тогда как среди 18-24-летних – 36%, а потенциального электората непарламентских партий – 46%).

При этом если возвращение к старой форме объединения республик, как в 2006 г. (69%), так и в настоящее время (68%) считается скорее невозможным, и эта доля превышает 50% в основных социально-демографических группах, то идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз находит поддержку у половины россиян (52%). Заметно реже, чем в среднем по выборке, свое согласие на объединение в новый союз выражают москвичи и петербуржцы (39%), молодежь от 18 до 24 лет (44%), тогда как среди респондентов в возрасте 60+ «за» проголосовали бы 65%. Против высказались только 17% участников опроса, 23% не стали бы участвовать в голосовании, еще 8% затруднились с ответом.

Данные комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Сегодняшнее отношение к распаду СССР можно охарактеризовать как ностальгический прагматизм. С одной стороны, преобладают положительные воспоминания об СССР и сожаление в связи с его распадом, с другой, присутствует понимание, что воссоздание распавшегося государства уже невозможно. Такие оценки имеют серьезные основания. Бесспорен факт идеализации СССР. Система была понятна простым людям, а государственные приоритеты соответствовали ожиданиям населения. К тому же, формируемая тогда картина мира, образа будущего хорошо воспринималась большинством. Но несмотря на идеализацию, сегодня преобладает понимание различия путей бывших советских республик. Недекларативное, содержательное единство между бывшими республиками ослабло. Оказалось, что у каждого нового государства есть свои интересы, и иногда они входят в конфликт с интересами Российской Федерации. Именно это определяет прагматизм в оценке возможностей воссоздания СССР. Сегодняшний запрос населения сфокусирован на решении российских проблем, развитии регионов. Прошлое в этой связи выступает лишь одним из возможных векторов движения вперед, а вовсе не единственно верной столбовой дорогой. Именно поэтому несмотря на то, что большинство считают невозможным воссоединение СССР, поддержка самой идеи (на уровне гипотетического референдума) выражена».