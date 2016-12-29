Театр Тихоокеанского флота расскажет историю семьи Чехова

Предпремьерный показ спектакля «Братья Ч.» прошёл на сцене театра

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Драматический театр Тихоокеанского флота во Владивостоке расскажет историю семьи Чехова. Поводом к постановке спектакля стала книга Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Профессор Дональд Ройфильд собрал факты о жизни писателя в 90-х годах, когда проехал по российским архивам. Нашумевшая книга вышла в свет в 2005 году. В ней использованы письма Антона и Александра Чеховых, воспоминания Александра и Михаила Чеховых, дневники. Пьеса Елены Греминой «Братья Ч.» - первая пьеса о молодости Чехова и его отношениях с семьей - была написана в 2010 году, специально к чеховскому фестивалю.

«Сразу хочу предупредить, - рассказал зрителям в своём вступительном слове во время предпремьерного показа спектакля главный режиссёр театра Станислав Мальцев, - самые острые моменты в пьесе взяты непосредственно из писем писателя».

Действительно, Антон Павлович, которого в постановке сыграл актёр Сергей Кашуцкий, многое говорит открытым текстом. Но всё-таки грубость для Чехова была совершенно не характерна. «Я писатель. Я могу всё вернуть одним росчерком пера, одним взмахом карандаша…»

Сама постановка была собрана за 10 дней. Сюжет не предполагает зрелищности, этим объясняется формат спектакля – «зритель на сцене».

Основной сюжет строится вокруг несостоявшейся женитьбы Чехова на Дуне Эфрос, девушке из богатого еврейского семейства. Чехову не хватает средств на содержание многочисленных родственников. Он зарабатывает, чтобы жить, но не живёт, чтобы зарабатывать.

Но всё-таки главное в пьесе – это история семьи, ценность родных. История, которая даёт зрителю материал для размышления о самых близких людях.