Россияне хотят отмены продаж алкоголя с 18 лет

77% опрошенных хотят повышения возрастного ценза для покупки спиртного

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Большая часть россиян (77%) высказываются за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ВЦИОМ.



Чаще за повышение ценза голосовали женщины (82% опрошенных дам; "за" проголосовал 71% опрошенных мужчин).

Интересен тот факт, что число людей, которым нравится эта идея, увеличивается с возрастом: в группе "18 лет - 24 года" за повышение ценза высказались 68% опрошенных, в группе "25 лет - 34 года" - 75%, "35 лет - 44 года" - 78%, а в группах "45 лет - 54 года" и "55 лет и старше" - по 80%. Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) – 82%, меньше – среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%).

Стоит отметить, что в последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%.

В 2016 году негативно воспринимают идею 17% опрошенных (в 2013 году - 20%, 2014 - 19%, 2015 - 22%).