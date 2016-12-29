Приморец решил оплатить долг, чтобы не лишиться квартиры

Мужчина не явился на суд, пока приставы не наложили арест на его квартиру

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по городу Уссурийску на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с физического лица в пользу администрации города задолженности за аренду земли в размере 2 млн. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Управление службой судебных приставов по Приморскому краю.

Должник, извещенный должным образом о возбуждении исполнительного производства, в назначенное время на прием к судебному приставу не явился.

Для установления имущественного положения должника судебным приставом были сделаны запросы в регистрирующие и контролирующие органы. Согласно полученным ответам, у должника в собственности имелись две квартиры, на одну из которых, судебным приставом был наложен арест.

Получив постановление о наложении ареста на недвижимое имущество, должник немедленно «вышел из тени», явился в отдел судебных приставов и предъявил платёжные документы о полном погашении долга.

Арест с имущества должника был снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.