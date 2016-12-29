По статистике, каждый Новый год в Приморском крае не обходится без несчастных случаев. Чтобы снизить их количество, пожарные службы проводят проверки по точкам продажи пиротехники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток: салюты продают не всем
Специалисты проверили фейерверкиВладивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.
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