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Владивосток: салюты продают не всем

Специалисты проверили фейерверки
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

По статистике, каждый Новый год в Приморском крае не обходится без несчастных случаев. Чтобы снизить их количество, пожарные службы проводят проверки по точкам продажи пиротехники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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