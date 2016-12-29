Владивосток: салюты продают не всем

Специалисты проверили фейерверки

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

По статистике, каждый Новый год в Приморском крае не обходится без несчастных случаев. Чтобы снизить их количество, пожарные службы проводят проверки по точкам продажи пиротехники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.