Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока

​Как вести себя в новом году?

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии Нового года в галерее Медицинского центра ДВФУ на острове Русском открылась выставка «Эклиптика», на которой представлены работы молодой, но уже известной художницы Анастасии Шиверских. На этот раз посетители, точнее прекрасная половина зрителей сможет оценить 12 созвездий Зодиака, которые автор раскрыла через фантазийные женские образы.

По словам организаторов выставки, сфера образов была проработана через вдохновение сказочностью фигур сфинкса, кентавра, минотавра и других персонажей древнегреческой мифологии.

- В каждой картине точно отражена планета, которая покровительствует данному знаку, - уточнила куратор выставки Александра Ласинская, солистка «Приморской краевой филармонии». - Каждая девушка сформирована из определенного набора характеристик, присущих данному знаку, отраженных с помощью положения фигуры, жестов, мимики и специального символов или атрибутов.

Экспозиция подготовлена в союзе двух мастеров – художника Анастасии Шиверских и астролога Людмилы Якуниной, больше известной в качестве солистки «Приморской краевой филармонии». Благодаря синегрии, девушкам удалось оживить картины, а описание каждого зодиака и прогноз на 2017 год. РИА VladNews публикует эксклюзивный гороскоп для всех знаков Зодиака.

ОВЕН - первый знак Зодиака, первичный импульс к существованию. Его планетой-управителем является Марс, планета действий. Овен даёт вкус и интерес к жизни.

Женщина - Овен творит себя через энергичное практическое действие, обладает соревновательным духом и стремится быть первой во всем. Она никогда не признает поражения и продолжает бороться и прилагать усилия, пока не добьется успеха.

Гимн 2017 года - это свобода и перемены. Женщинам-Овнам следует обратить внимание на те вещи, которые мешают найти гармонию в себе и развиваться дальше. Если самостоятельно не получится что-то изменить, то это помогут сделать другие люди. Именно в 2017 году Женщины-Овны найдут в себе что-то кардинально новое, смогут развить те таланты, которых раньше не замечали.

ТЕЛЕЦ - второй знак зодиака. Первый знак стихии земли и поэтому ее качества выражены ярко, иногда даже утрированным образом.

Женщина-Телец стремиться делать все надежно, фундаментально, прочно и уверенно. Любит вкусно поесть, удобно расположиться в пространстве.

Управляет этим знаком планета красоты и грации – Венера, она раскрывает чувственность женщин этого знака. Если настроиться на внутреннее состояние Женщины-Тельца, то можно почувствовать облако блаженства, которое их окружает.

Ей хорошо рассказывать свои беды и несчастья, она умеет утешить и дать практический совет, так как земля умеет поглощать плохое, в том числе и в душевной жизни.

Гимн 2017 года – обучение внутренней дипломатии в семье, в коллективе, проявление в себе созидательной энергии. В Женщинах-Тельцах раскроются новые идеи, море вдохновения и внутренняя сила на осуществление задуманного.

БЛИЗНЕЦЫ - третий знак Зодиака, им управляет Меркурий, планета интеллекта и коммуникации. У Близнецов самый высокий уровень интеллекта среди людей других знаков. Единственная проблема - они редко отличаются самодисциплиной.

У них не хватает сил закончить то, что они начали. Близнецы бывают наиболее счастливы, когда они вовлечены в разные замыслы одновременно. Женщины-Близнецы играют основную роль в современной цивилизации, они управляют связью, информацией, программированием, журналистикой, популяризацией и посредничеством.

Гимн 2017 года – путешествие и обучение. Путешествия расширят привычные горизонты и подарят множество новых эмоций и полезных знакомств. В этом году могут раскрыться соревновательные способности.

РАК — четвертый знак Зодиака, им правит Луна. Рак чувствительный знак и самый сильный из водных знаков.

Дом и семейная жизнь представляет для Жещин-Раков особую ценность, они сделают все необходимое, чтобы создать и защитить свой домашний очаг. Поэтому они держаться на свою собственность, окружение и систему ментальных представлений о мире вообще и любом другом его фрагменте в частности.

Женщины этого знака очень сложные натуры, иногда выглядящие очень сильными, а иногда ранимыми, как дети. Они любящие люди, которые имеют удивительную способность воспринимать очень глубоко, это редкий дар, особенно в человеческом общении.

Гимн 2017 года для Женщины-Рака: свершения и трансформация прежнего мира. Время для преобразования старых наработок, привычек, исполнения дел, отложенных ранее. Этот временной период содержит в себе большой потенциал для развития. В этот год активизируются прошлые страхами и переживаниями, которые спрятаны очень глубоко.

ЛЕВ - пятый знак зодиака, которым управляет Солнце. Знак стихии огня. Львы благородны и великодушны, хотя часто обладают чрезмерным эго. Они сверхуверены, прямы и откровенны.

Женщины этого знака чрезвычайно притягательны для противоположного пола. Львицы смелые и надежные, любящие руководить, поэтому им трудно жить в рваном ритме энергий и идей, это отнимает силы и время. Каждая Львица в глубине души большой котенок и ей свойственна нежность, плавность движений и игривость всего отряда кошачьих.

Девиз 2017 года - оптимизм и спокойствие. Большинство близких людей будут говорить, что эти качества у вас уже утеряны, поэтому нужно постараться их вернуть. Не нужно нагружать себя очень тяжелыми заданиями, необходимо выполнять только те задачи, которые проще всего сделать за короткий период.

ДЕВА - шестой знак в кругу Зодиака с планетой-управителем Меркурий. Девы постоянно стремятся к знаниям. По складу ума они склонны к детализированию, поэтому справляются с любой работой, требующей точности.

Дева — женский знак и основа жизни, она вводит порядок и следит за ним. Женщины-Девы практичны и квалифицированы, часто выбирают профессии связанные с медициной. Они чаще других знаков не вступают в брак, поскольку им трудно найти кого-то, кто соответствовал их высоким требованиям и высоким стандартам.

Гимн 2017 года – новый стиль и образ жизни. В этот период она может кардинально изменить образ жизни, работу, место жительства и т.д; может совершенно по-новому посмотреть на свои нынешние отношения, старое хобби.

ВЕСЫ - седьмой знак Зодиака, управляемый Венерой – планетой красоты и привлекательности. Женщины этого знака редко бывают одиноки, им необходимо находится в компании, брак является важным аспектом их жизни. Как воздушный знак, Весы интеллектуальны, логичны, активны, но совершенно не эмоциональны, часто даже откровенно холодны.

Женщина - Весы склонна быть романтичной, зависимой, непостоянной, привлекательно экстравагантной. Их некоторые интересы: партнерство, справедливость, мир, сотрудничество, красота, общественная жизнь.

Гимн 2017 года - романтические встречи и приключения. Чтобы это произошло, нужно приложить соответствующие усилия, ведь само по себе не происходит ничего. Также весь этот год будет направлен на устройство отношений с близкими и родными людьми.

СКОРПИОН – восьмой знак зодиака, управляется планетой Плутон. Это чрезвычайно сильный знак, люди которого обладают огромной силой воли и мощным эмоциональным зарядом, у них нет страха смерти. Будучи женским знаком, в обществе женщина этого типа ждет пока на нее обратят внимание, не проявляя никакой активности или нетерпения, причем ждать может вечно.

Женщины этого знака трудоголики в работе, изобретательны, используют свои психологические возможности, легко могут манипулировать. Их некоторые интересы: секс, разгадывание тайн, чужие деньги.

Гимн 2017 года - романтических отношениях. Женщина–Скорпион будет заниматься собой, открывать в себе новые грани женственности и сексуальности, безусловно, такое

саморазвитие пойдет на пользу браку.

СТРЕЛЕЦ – девятый знак зодиака, им управляет Юпитер, планета экспансивности и удачи. Женщины - Стрельцы честные, свободолюбивые и любящие люди. Независимо от сложности ситуации, кажется, что им всегда будет оказана помощь, поскольку создаётся впечатление, что они находятся под неким защитным заслоном.

Девушки этого знака оптимистичны, дружелюбны, логичны, в целом – легки в общении. Их некоторые интересы: религия, философия, путешествия (особенно зарубежные), лошади, законы, книги, публикации, раздачи советов.

Стрелец относится к стихии огня и его главная потребность – это свобода, что проявляется буквально во всём, в частности, в отношении к браку.

Гимн 2017 года - взрыв эмоций и чувств. Окружающие, к сожалению, иногда просто не смогут воспринимать все эти проявления как должное, ведь со стороны такая эмоциональность может выглядеть довольно странно. 2017 год подарит женщинам, рожденным под этим знаком такую сексуальную энергетику и магнетизм, которым будут завидовать практически все окружающие.

КОЗЕРОГ – десятый знак зодиака, правящая планета Сатурн. Как представителя земного знака, таких людей объединяет большая жизненная стойкость и терпеливое стремление к хорошему результату во всем.

Управление Сатурна дает Козерогу высокую мудрость и тонкую осмотрительность, отвечает за духовную эволюцию и делает его дисциплинированным аскетом. Женщина–Козерог честолюбива, для достижения своих целей она выбирает свой путь. Всегда очень старательна, хочет превзойти саму себя и добиться лучшего результата. Беспрестанно учится, повышает свою квалификацию, исследует новые пути. Самое важное для неё во внешнем

мире – это её личные достижения: стать кем-то значимым, создать что-то нужное.

Гимн 2017 года – саморазвитие. Прежде всего это касается области здоровья и правильного питания, соблюдения режима дня. Нужно научиться относиться спокойно к любой критике и уделять свое время и силы интересным книгам, познавательным фильмам и передачам.

ВОДОЛЕЙ – одиннадцатый знак зодиака, правящие планеты – Сатурн, Уран. Как представителей воздушной стихии, Водолеев отличает безграничное любопытство, способность интересоваться любыми аспектами жизни, учиться новому.

Сатурн наделяет Водолея внутренней силой и выдержкой, Уран помогает находить оригинальные и порой непредсказуемые идеи. Женщины - Водолеи отличаются внешней привлекательностью, не боятся быть экстравагантными, выглядеть вызывающе; склонны самостоятельно принимать решения, игнорируя советы. Женщина-Водолей умеет находить взаимопонимание практически со всеми. При общении она имеет склонность задавать вопросы личного характера, но только чтобы узнать больше о человеческих взаимоотношениях. Она отличный друг, способный при первом зове прийти на помощь, поддержать в трудную минуту словом, разделить радость.

Гимн 2017 года – честность. Это год позволит вам взглянуть на себя со стороны и подготовится к внутренним преобразованиям, найти перспективные пути развития.

РЫБЫ – двенадцатый знак зодиака, правящая планета – Нептун. Символ этого знака - пассивное и активное начало человеческой души. Пассивность проявляется в незрелых чувствах, а активность в высоких проявлениях духовности, безграничной любви к людям.

Нептун даёт рыбам богатое воображение, делая их вечными мечтателями, очень эмоциональными и самоотверженными.

Женщина этого знака способна на жертву ради счастья других, но в тоже время её чувствительность к горю проявляется только в непосредственном контакте с объектом страдания. Она более других знаков склонна к предчувствиям и интуиции, может обладать даже способностью к телепатии, легко распознает, когда человек врёт. Вода в её гороскопе является проводником чувств, поэтому Женщина-Рыба очень чутко реагирует на состояние окружающей среды.

Гимн 2017 года - избавление от долгов, которые скопились за долгий промежуток времени, реализация задуманного. На первый план выходит гибкость мышления и адаптивность к различным событиям, выносливость.