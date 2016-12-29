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Общество

ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика

А вот значимость внешней политики для граждан РФ снизилась
Фото: hyser.com.ua Фото: hyser.com.ua
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Наиболее острые проблемы страны, по ощущениям россиян, по-прежнему связаны со сферой экономики. Среди значимых трендов 2016 года – рост актуальности вопросов здравоохранения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ВЦИОМ. В конце 2016 г. в ТОП-3 проблем стран, по оценкам россиян, входят низкие зарплаты (18% в декабре - против 13% в январе), экономика в целом (18% - против 23%), здравоохранение (17% - против 7%). Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе с.г. эту проблему отмечали 20%, в декабре – 13% опрошенных.В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%).

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше – экономика (24%) здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%). ТОП-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин: экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%) и др. Значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 гг. ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го – только 4% наших сограждан.

Данные комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова: «В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряжённости в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением её доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам. Среди проблем сферы образования чаще всего звучит та же самая тема снижения его доступности: высокие цены на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий для того, чтобы подготовить ребёнка к экзаменам или поступлению в вуз. Несколько реже звучит тема ЕГЭ, но много жалоб на качество обучения – родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах».

Опрос: Какие проблемы Вы считаете наиболее важными для страны в целом? (открытый вопрос, не более 5-ти ответов, представлены содержательные ответы, названные при последнем опросе не менее чем 2% респондентов)

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни 18
Экономика 18
Здравоохранение 17
Безработица 15
Высокая инфляция, рост цен 13
Проблемы, связанные с образованием 11
Социальная политика 9
Низкие пенсии, пенсионная реформа 8
Коррупция и бюрократия 8
Высокие цены на ЖКХ 7
Внешняя политика 4
Дороги 4
Внутренняя политика 4
Развал с/х и промышленности, зависимость от природных ресурсов 3
Невозможность купить жилье 3
Угроза войны 3
Проблемы материнства и детства 2
Политическая обстановка 2
Низкий уровень культуры, нравственности, патриотизма, идеологии 2
Неквалифицированные власти 2
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