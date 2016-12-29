Владивосток: 500 тысяч рублей собрали волонтеры для детей

В Краевой детской клинической больнице установлено 26 дверей

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

«Чужих детей не бывает». Благотворительный проект под таким названием организовали в приморской столице. Деньги на реализацию задумки собирали жители Владивостока, Южно-Сахалинска и Москвы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.