«Чужих детей не бывает». Благотворительный проект под таким названием организовали в приморской столице. Деньги на реализацию задумки собирали жители Владивостока, Южно-Сахалинска и Москвы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток: 500 тысяч рублей собрали волонтеры для детей
В Краевой детской клинической больнице установлено 26 дверейВладивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.
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