Полицейский Дед Мороз вышел на дороги Владивостока

Автолюбители получили подарки

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции уверены – за хорошее поведение нужно поощрять автомобилистов. В преддверии праздника, главные герои Нового года вышли на дороги города с подарками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.