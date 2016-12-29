Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей 14:50, 29 декабря Приморцам советуют реже бывать в местах массового скопления людей
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Полицейский Дед Мороз вышел на дороги Владивостока

Автолюбители получили подарки
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции уверены – за хорошее поведение нужно поощрять автомобилистов. В преддверии праздника, главные герои Нового года вышли на дороги города с подарками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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