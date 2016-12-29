Жителей Владивостока продолжают поздравлять с наступающим Новым годом. На этот раз Дед Мороз и Снегурочка заглянули к будущим мамам в третий роддом. И, конечно, на праздничной встрече врачи подвели итоги работы и рассказали о достижениях за этот год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Дед Мороз и Снегурочка заглянули к будущим мамам Владивостока
Праздник проходит традиционноВладивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.
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