Дед Мороз и Снегурочка заглянули к будущим мамам Владивостока

Праздник проходит традиционно

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Жителей Владивостока продолжают поздравлять с наступающим Новым годом. На этот раз Дед Мороз и Снегурочка заглянули к будущим мамам в третий роддом. И, конечно, на праздничной встрече врачи подвели итоги работы и рассказали о достижениях за этот год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.