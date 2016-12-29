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Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Хоккейный клуб «Адмирал» обновил игровой состав. После закрытия трасферного окна КХЛ, приморскую команду покинула пара спортсменов, взамен которым пришли новички. Среди интересных личностей – ветеран НХЛ и участник юниорской сборной России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Пока «Адмирал» готовится к небольшим зимним каникулам, в любительском хоккее Владивостока все только начинается. 17 дворовых команд уже в январе сойдутся на площадках приморской столицы в борьбе за кубок главы города Игоря Пушкарева.