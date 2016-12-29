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В Украине радикалы выбросили цветы в память о жертвах Ту-154

Власти также посмеялись над катастрофой
Фото: Интернет Фото: Интернет
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Активисты «Правого сектора» выбросили цветы и свечи, которые украинцы оставляли в память о жертвах авиакатастрофы самолета Ту-154 у консульства РФ в Одессе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Одесситы приносили цветы и лампадки, высказывая слова сочувствия родным и близким пассажиров, погибших при крушении над Черным морем.

О своем «подвиге» активисты рассказали в социальных сетях, подписав фотографию «Генеральная уборка у консульства России».

Стоит отметить, что официальные лица также посмеялись над катастрофой. Например, Петр Порошенко заявил, что хотел бы принести к посольству России бутылочку «Боярышника».

Как ранее сообщало РИА VladNews, 25 декабря в Адлере в Черное море рухнул самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека. Все они погибли. По данному факту проводится проверка.





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