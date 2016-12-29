Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться

Арест мэра примооской столицы слишком затянулся

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Глава Владивостока Игорь Пушкарев по-прежнему находится под арестом по подозрению в совершении преступлений при заключении муниципальных контрактов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на журнал "Профиль". Сторона защиты, как и сам Игорь Пушкарев, вину не признает. Новые аргументы адвокатов чиновника не повлияли на решение суда, состоявшегося 26 декабря и оставившего Пушкарева под арестом, несмотря на недавнюю победу Администрации Владивостока в арбитражных судах по поводу расследования УФАС по Приморскому краю, положившего начало делу Игоря Пушкарева.

18 января 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрит кассационную жалобу Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (УФАС) к Администрации Владивостока по поводу результатов расследования антимонопольного ведомства от 13 октября 2015 года. Это будет уже третья инстанция – суды первых двух инстанций признали незаконным решение УФАС. 1 августа 2016 года Арбитражный суд признал материалы антимонопольной службы незаконными, а спустя несколько месяцев, 13 октября Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Расследование УФАС явилось отправной точкой в деле Игоря Пушкарева. В своих выводах надзорный орган указал, что с 2008 года глава Владивостока организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент». Обвинения, основанные на этом расследовании, были предъявлены Игорю Пушкареву 2 июня 2016 года, на следующий день после задержания.

Признание незаконным решения УФАС оставляет шанс на возврат Игоря Пушкарева во Владивосток в качестве действующего мэра (несмотря на арест, Пушкарев остается главой Владивостока, срок его полномочий заканчивается в 2018 году).

С четвертой попытки

История с уголовным делом в отношении Игоря Пушкарева тянется с 2014 года. «15 декабря 2014 года Следственным комитетом по Приморскому краю по результатам проверки, проведенной в период с 5 ноября по 15 декабря 2014 года, по материалам о совершении Пушкаревым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204 (коммерческий подкуп, ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Пушкарева состава преступления», - говорится в материалах дела.

22 января 2015 года указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено для проведения дополнительной проверки.

За этим последовали два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела - 24 февраля и 15 мая 2015 года. Решения об отказе проверялись Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе и признавались законными.

Параллельно с попытками возбуждения уголовного дела, 22 декабря 2014 года Приказом №404 Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю было возбуждено дело №214/08-2014 по признакам нарушения Администрацией города Владивостока части 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции». Результаты расследования УФАС, опубликованного 12 октября 2015 года, фактически повторяли материалы, по которым ранее были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел против Игоря Пушкарева.

Тень политики

8 сентября 2013 года Игорь Пушкарев, получив поддержку «Единой России», победил на выборах. В 2016 году он принял участие в единороссовских праймериз, где и победил в округе №9. А через 10 дней, 1 июня 2016 глава Владивостока был задержан правоохранительными органами и этапирован в Москву. «Я выиграл праймериз и собирался идти на выборы, вот и причина моего ареста», – заявил Пушкарев на заседании суда 28 ноября 2016 года.

Необычным стало то, что основная интрига заплелась не между властью и оппозицией, как это было в некоторых крупных российских городах, а внутри самой партии власти. «Не секрет, что за последние годы многие амбициозные мэры региональных столиц пали жертвой политического противостояния с региональными властями. Иногда это борьба амбиций, но чаще естественный ход вещей. Эффективность собственно работы главы крупного города и его команды в этом случае никого не интересует», - говорит политолог Константин Калачев.

Ущерба нет, долги прощены

На сегодняшний день главе Владивостока предъявлены два обвинения: злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп. Следствие считает, что «Игорь Пушкарев, находясь на должности главы Владивостока, использовал свое положение для приобретения материалов для ремонта дорог Владивостока у компании ООО «Востокцемент», которую возглавляют его родственники».

Доводы защиты Пушкарева сводятся к тому, что ни к какому ущербу для города действия мэра не привели. Кроме того, «Востокцемент» простил городу Владивостоку весь долг в размере 963 миллионов рублей, что больше суммы, указанной в обвинении.

С помощью президента

Политолог Андрей Колядин согласен с тем, что «дело Пушкарева» нужно рассматривать в контексте слов Владимира Путина, который потребовал не устраивать из борьбы с коррупцией политического шоу. «Если взяли чиновника на взятке — добро пожаловать в тюрьму. Но если кто-то что-то предположил, посчитал неправомерным, то сначала докажи, а потом в тюрьму, — считает политолог. — Сейчас мэр сидит. С поста его никто не сместил. Обвинения меняются. Вину свою он не признает. Доказательная база рушится. И непрерывный, непрекращающийся негативный фон в СМИ — как в отношении чиновников, так и в отношении силовиков. Это государству нужно? Нет. Виноват — сажайте. Не уверены, что виноват, — докажите, а потом закрывайте. Мне кажется, это должно быть формулой всех резонансных процессов».

Политолог Константин Калачев считает дело Пушкарева более чем символичным. «Все, что было до послания Президента Федеральному собранию в декабре в рамках борьбы с коррупцией, можно считать вчерашним днем. Президент прямо указал на два момента: не устраивать шоу из борьбы с коррупцией и использовать арест в крайних случаях. Уголовное дело против Пушкарева изначально вызывало ряд вопросов. Как уроженец Приморского края я могу утверждать это с полной уверенностью. Поэтому здесь нужно проявить, может быть, даже политическую волю и не доводить «дело Пушкарева» до абсурда. Тем более, после того как Алексея Улюкаева отправили под домашний арест, «Матросскую тишину» можно и подрасселить».

В середине декабря к делу подключились адвокаты из компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которые попытаются использовать вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с отменой решения УФАС, как минимум, для смягчения меры пресечения Пушкареву. Руководитель уголовной практики адвокатского бюро Виктория Бурковская сообщила, что новые обстоятельства позволят «по-иному взглянуть на это дело» и ставят под сомнение сам факт злоупотребления полномочиями. «Решение Арбитражного суда имеет определяющее значение для обвинения по данному уголовному делу. Фактически судом было установлено отсутствие злоупотребления полномочиями при проведении торгов, таким образом, основной признак преступления отсутствует», - отметила Бурковская.