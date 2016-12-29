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Как, уезжая в отпуск, не оставить домашнего любимца на таможне?

Россельхознадзор рассказал приморцам, как обойтись без эксцессов
Фото: alldigi.ru Фото: alldigi.ru
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Канун новогодних праздников, летние и зимние каникулы - основные отпускные сезоны приморцев. И многие, готовясь к путешествию, задаются вопросом - куда деть любимых домашних питомцев, и как взять их с собой, если не с кем оставить? О перевозке четвероногих по России и совместной поездке за границу рассказывают инспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте теруправления Россельхознадзора Приморья, сообщает РИА VladNews.

Чтобы отправиться в отпуск вместе со своим домашним питомцем, нужно подготовиться к поездке заблаговременно. И в первую очередь обратиться в государственную ветеринарную клинику для оформления ветеринарно – сопроводительных документов.

Вне зависимости от способа передвижения и пункта назначения, не менее, чем за 20 дней до выезда необходимо привить своего питомца от бешенства, если прививка не была сделана в течение последних 12 месяцев.

В случае, если вы путешествуете на автомобиле по территории России, других справок вам не потребуется, а вот с поездками за пределы России все несколько сложнее.

Это связано в первую очередь с тем, что каждая страна имеет свои требования к ввозу-вывозу животных. С требованиями стран можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport.

С перечнем требований «своей» страны уже можно отправляться в государственную ветеринарную клинику для получения ветеринарного свидетельства формы № 1. В этом документе указываются сведения о владельце, прививках и маршруте. Обратите внимание: свидетельство действительно в течение 5-ти дней с момента выдачи до начала перевозки.

Следующий шаг – оформление экспортного ветеринарного сертификата формы 5а. При наличии ветеринарного свидетельства, его выпишут в пограничном контрольном ветеринарном пункте Россельхознадзора в месте пересечения государственной границы России.

Следует иметь в виду, что для зарубежных поездок все документы должны быть оформлены на двух языках- русском и английском, но требования страны – импортера могут предписывать и дополнительный перевод на их язык.

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с правилами перевозки животных компании-перевозчика. Ведь кроме документов, авиакомпании и железная дорога регламентируют условия перевозки животных, в зависимости от их веса и размеров с учетом веса сумок/контейнеров/клеток.

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