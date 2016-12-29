Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться 12:05, 29 декабря Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться
Специалисты рассказали, как в Приморье не 11:53, 29 декабря Специалисты рассказали, как в Приморье не "нарваться" на тухлую рыбу
Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире! 11:33, 29 декабря Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире! (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
13:26
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:26
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:26
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:25
Театр Тихоокеанского флота расскажет историю семьи Чехова Фото
13:16
Дед Мороз и Снегурочка заглянули к будущим мамам Владивостока Видео
13:05
ВЦИОМ о итогах 2016-го: Россиян больше всего беспокоят зарплаты, медицина и экономика
13:01
Жителей и гостей Владивостока приглашают отпраздновать Рождество
12:55
Ассоциация Саморегулируемая организация СРСК Дальнего Востока поздравляет строителей и всех дальневосточников с Новым 2017 годом!
12:54
Приморцы могут остаться без салютов
12:43
Как, уезжая в отпуск, не оставить домашнего любимца на таможне?
12:37
В Приморье открылось новое здание пожарного депо Фото
12:26
Судебные приставы Приморья «поймали двух зайцев» в лице одного должника
12:19
Хоккейный клуб «Адмирал» обновил игровой состав Видео
12:15
Оформить водительское удостоверение в МФЦ приморцы смогут с 1 февраля
12:07
В Украине радикалы выбросили цветы в память о жертвах Ту-154
12:05
Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться
12:04
Стало известно, что страх может передаваться генетически
11:53
Специалисты рассказали, как в Приморье не "нарваться" на тухлую рыбу
11:48
Итоговое заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось во Владивостоке
11:44
Женщина за свою жизнь меняет размер одежды 31 раз, - ученые
11:37
Поиски пропавшего приморца не прекращаются
11:33
Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире! Эксклюзив
11:28
Владивостокской турфирме грозит крупный штраф за отказ заниматься сельским хозяйством
11:26
На Курилах произошло землетрясение
11:24
С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО Видео
11:15
17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье
11:06
Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы
11:06
Родным погибших в авиакатастрофе начали выплачивать страховые суммы
11:00
Начало применения профессионального стандарта "Педагог" переносится на 1 сентября 2019 года
10:48
Жители Владивостока, угрожая пистолетом, ограбили гаражный кооператив
10:39
Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов Эксклюзив
10:36
Еще три тела обнаружены на месте крушения Ту-154 в Краснодарском крае
10:18
Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

В Приморье открылось новое здание пожарного депо

Мероприятие посвящено 26-летию МЧС России
Фото: ГУ МЧС РФ по Приморю Фото: ГУ МЧС РФ по Приморю
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В Хасанском районе в посёлке Барабаш, состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию нового здания пожарного депо, приуроченное к 26-летию МЧС России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Праздничная церемония сопровождалась награждением ведомственными наградами и почетными грамотами наиболее отличившихся пожарных. Под звуки оркестра, присутствующие вице-губернатор Приморского края Евгений Витальевич Вишняков и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Владимирович Дзуцев перерезали красную ленту, тем самым символизируя о вводе нового депо в эксплуатацию.

За день до открытия, в свой профессиональный праздник спасатели Приморского края подвели итоги уходящего года, а также поставили ряд задач на будущее. Одной из таких задач является совершенствование пожарно-спасательной деятельности, снижение времени реагирования на пожары. Эта задача, во многом, решается вводом в боевой расчет нового пожарного депо. Оно будет охватывать север Хасанского района, тем самым позволит пожарно-спасательным подразделениям своевременно прибывать на место происшествия.

Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю по государственной противопожарной службе Игорь Сарана: «Сегодня, завершая мероприятие года пожарной охраны в системе МЧС России мы торжественно открыли здание нового пожарного депо в посёлке Барабаш. Теперь под охраной данной пожарной части находится 14 населённых пунктов и 10000 жителей Приморского края, а это весь север Хасанского муниципального района. Подводя итоги работы данной пожарной части в период с 4 марта по сегодняшний день было потушено 14 пожаров, 37 загораний и неоднократное участие пожарных подразделений в ликвидации палов сухой травы, которые распространялись в сторону населенных пунктов». 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Судебные приставы Приморья «поймали двух зайцев» в лице одного должника
12:26, 29 декабря 2016 Судебные приставы Приморья «поймали двух зайцев» в лице одного должника

Мужчину выселили и взыскали уголовный штраф

Оформить водительское удостоверение в МФЦ приморцы смогут с 1 февраля
12:15, 29 декабря 2016 Оформить водительское удостоверение в МФЦ приморцы смогут с 1 февраля

Пока услуга предоставлена в пилотном режиме

Итоговое заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось во Владивостоке
11:48, 29 декабря 2016 Итоговое заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось во Владивостоке

Подведены итоги уходящего года

С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО
11:24, 29 декабря 2016 С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО

Какие нововведения ждут водителей

Начало применения профессионального стандарта
11:00, 29 декабря 2016 Начало применения профессионального стандарта "Педагог" переносится на 1 сентября 2019 года

Проблема, волновавшая тысячи приморских педагогов,временно отступила

Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов
10:39, 29 декабря 2016 Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов

Нарушившие ПДД шоферы попали в "распростертые объятия" ГАИ

Война делает приматов счастливыми, - ученые
09:38, 29 декабря 2016 Война делает приматов счастливыми, - ученые

Реакции людей могут быть схожими с реакциями шимпанзе