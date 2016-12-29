Судебные приставы Приморья «поймали двух зайцев» в лице одного должника

Мужчину выселили и взыскали уголовный штраф

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Судебные приставы Уссурийска выселили должника из незаконно занимаемого жилого помещения и взыскали с него уголовный штраф, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Житель Уссурийска, сняв квартиру у собственницы, спустя некоторое время перестал платить за съем помещения, а когда хозяйка попросила квартиросъемщика покинуть жилье, вовсе отказался это сделать. Выселять гражданина пришлось через суд.

В ходе совершения работниками отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу выездной проверки по адресу проживания гражданина выяснилось, что в отношении него также возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей. Однако найти неплательщика штрафа не предоставлялось возможным по причине того, что в исполнительных документах было указано место регистрации, по которому мужчина давно не проживал.

Таким образом, исполняя решение суда о выселении должника из незаконно занимаемого жилья, судебные приставы взыскали с него еще и уголовный штраф.