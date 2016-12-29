Оформить водительское удостоверение в МФЦ приморцы смогут с 1 февраля

Пока услуга предоставлена в пилотном режиме

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году список услуг, оказываемых приморскими многофункциональными центрами «Мои документы», увеличится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Уже с 1 февраля через МФЦ можно будет оформить водительское удостоверение.

Планируется, что пока услуга будет предоставляться в пилотном режиме на базе краевого МФЦ по адресу: Владивосток, улица Борисенко, 102. Там установлено фотооборудование, которое уже используется для фотографий в паспорт и загранпаспорт. Если услуга будет востребована, то вскоре ее добавят и в другие центры.

Всего на текущий момент приморцам доступны более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств. Популярными по-прежнему остаются оформление справок и документов, связанных с недвижимостью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.

В 2016 году услугами в МФЦ воспользовались более миллиона приморцев. Это хороший результат, подтверждающий высокий уровень доверия населения и удовлетворенность качеством обслуживания.

Напомним, перевод государственных услуг в электронный вид – поручение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В частности, большая работа проводится по линии социальной защиты населения – более 50 услуг уже можно получить через МФЦ.