Специалисты рассказали, как в Приморье не 11:53, 29 декабря Специалисты рассказали, как в Приморье не "нарваться" на тухлую рыбу
Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире! 11:33, 29 декабря Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире! (Эксклюзив)
17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье 11:15, 29 декабря 17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье
Новостная лента
Декабрь, 29 четверг
11:55
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
11:55
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
11:55
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
11:53
Специалисты рассказали, как в Приморье не "нарваться" на тухлую рыбу
11:48
Итоговое заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось во Владивостоке
11:44
Женщина за свою жизнь меняет размер одежды 31 раз, - ученые
11:37
Поиски пропавшего приморца не прекращаются
11:33
Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире! Эксклюзив
11:28
Владивостокской турфирме грозит крупный штраф за отказ заниматься сельским хозяйством
11:26
На Курилах произошло землетрясение
11:24
С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО Видео
11:15
17 пожаров за сутки ликвидировано в Приморье
11:06
Из-за вспышки гриппа в Приморье закрывают детсады и школы
11:06
Родным погибших в авиакатастрофе начали выплачивать страховые суммы
11:00
Начало применения профессионального стандарта "Педагог" переносится на 1 сентября 2019 года
10:48
Жители Владивостока, угрожая пистолетом, ограбили гаражный кооператив
10:39
Во Владивостоке за сутки наказали 19 таксистов Эксклюзив
10:36
Еще три тела обнаружены на месте крушения Ту-154 в Краснодарском крае
10:18
Эвакуатор сам устроил себе проблемы, разбив ценный груз
09:59
Владивостокский водитель испортил себе лицо, въехав в столб Эксклюзив
09:56
В сети появилось видео обследования водолазами обломков самолета Ту-154 Видео
09:51
Найдено место, где конопля не "работает"
09:48
​Сергей Черкасов подарил картину читателям газеты «Владивосток» Фото
09:38
Война делает приматов счастливыми, - ученые
09:34
Жители Приморья осуждены за выращивание наркосодержащих растений
09:30
В конкурсе «Молодой специалист года» приняли участие Профсоюза образования
09:27
На Дальнем Востоке станет больше китайцев
09:18
В Китае умер самый старый в мире самец панды
09:14
Портрет россиянина-2016
09:04
Гороскоп на 29 декабря
08:53
Французкое издание высмеяло крушение самолета Ту-154 в Краснодарском крае Фото
08:33
Часть Владивостока останется без света в четверг, 29 декабря Адреса
08:28
Во Владивостоке сегодня -8°C
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Женщина за свою жизнь меняет размер одежды 31 раз, - ученые

Специалисты выяснили, почему у женщин много вещей в гардеробе
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что размер женщины за всю ее жизнь меняется 31 раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на MedikForum.

По мнению специалистов, большинство женщин после свадьбы начинают набирать вес. Рождение ребенка, диеты, новогодние праздники и стрессы – это причины того, почему размер одежды женщины в течение жизни меняется 31 раз. Эксперты выяснили, что у мужчин этот показатель составляет 24.

Также изменение пропорций женского тела становится причиной огромного гардероба.

Исследователи провели опрос, которые показал, что 60% женщин недовольны своим телом, а среди мужчин таких оказалось лишь 45%.

Как рассказали эксперты, своим размером одежды женщины довольны в 28 лет, а мужчины – в 29. А вот пик недовольства выпадает на 38 и 39 лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Найдено место, где конопля не
09:51, 29 декабря 2016 Найдено место, где конопля не "работает"

Наркотик полностью теряет наркотические свойства

Медики: Январь — самый смертоносный месяц в году
22:28, 28 декабря 2016 Медики: Январь — самый смертоносный месяц в году

На смертность влияют различные факторы

Ученые смогли вылечить менопаузу у мужчин
19:36, 28 декабря 2016 Ученые смогли вылечить менопаузу у мужчин

Лечение без последствий

Диета может стать причиной алкоголизма, - ученые
17:52, 28 декабря 2016 Диета может стать причиной алкоголизма, - ученые

Специалисты провели исследование

Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген, - ученые
14:09, 28 декабря 2016 Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые рассказали, как Новый год влияет на человека
12:07, 28 декабря 2016 Ученые рассказали, как Новый год влияет на человека

Радость людям приносят подарки, поздравления, а также вкусные угощения

Бананы помогут спасти от вирусных заболеваний, - ученые
11:24, 28 декабря 2016 Бананы помогут спасти от вирусных заболеваний, - ученые

Плод способен блокировать заболевания