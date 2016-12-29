Женщина за свою жизнь меняет размер одежды 31 раз, - ученые

Специалисты выяснили, почему у женщин много вещей в гардеробе

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что размер женщины за всю ее жизнь меняется 31 раз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на MedikForum.

По мнению специалистов, большинство женщин после свадьбы начинают набирать вес. Рождение ребенка, диеты, новогодние праздники и стрессы – это причины того, почему размер одежды женщины в течение жизни меняется 31 раз. Эксперты выяснили, что у мужчин этот показатель составляет 24.

Также изменение пропорций женского тела становится причиной огромного гардероба.

Исследователи провели опрос, которые показал, что 60% женщин недовольны своим телом, а среди мужчин таких оказалось лишь 45%.

Как рассказали эксперты, своим размером одежды женщины довольны в 28 лет, а мужчины – в 29. А вот пик недовольства выпадает на 38 и 39 лет.