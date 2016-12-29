Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке

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Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 71 каток и хоккейная коробка продолжают свою работу для любителей зимнего отдыха. На представленной интерактивной карте муниципальных катков и хоккейных коробок жители города могут выбрать место зимнего отдыха по удобству месторасположения.

Ежегодно специалистами административно-территориальных управлений, управления развития физической культуры и массового спорта, управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города и СДЮСШ единоборств, в чьем оперативном управлении находятся придомовые спортивные площадки, проводится объемная работа по содержанию придомовых катков и хоккейных коробок.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке в зимний период 2016-2017 года:

Первореченский район

Днепровский пер., 2 - хоккейная коробка

Ул. Сабанеева, 15 - хоккейная коробка

Камский пер., 16 - хоккейная коробка

Ул. Жигура, 48 - хоккейная коробка

Ул. Волховская, 27 - каток

Ул. Пр-кт 100-лет Владивостоку, 44 - хоккейная коробка

Ул. Днепровская, 24 - хоккейная коробка

Ул. Океанский пр-кт, 125 - хоккейная коробка

Ул. Сабанеева, 22 - хоккейная коробка

Пр-т Красного Знамени, 85 - хоккейная коробка

Пр-кт 100-лет Владивостоку, 74 - каток

Ул. Карбышева, 50 -каток

Ул. Руднева, 1 - каток

Ул. Гамарника, 7 - каток

Ул. Иртышская, 18 - хоккейная коробка

Ул. Иртышская, 32 - хоккейная коробка

Океанский пр-кт, 140 - хоккейная коробка

Ул. Тухачевского, 28 - хоккейная коробка

пр-кт 100-летия Владивостока, 30-д, стадион «Строитель» - каток

Ул. Карьерная, 11 - хоккейная коробка

Ул. Гамарника 16 – хоккейная коробка

Первомайский район

Ул. Героев Хасана, 10-12 - хоккейная коробка

Ул. Бурачка, 11 - хоккейная коробка

Ул. Каштановая, 11 - хоккейная коробка

Ул. Гризодубовой, 63 - хоккейная коробка

Ул. 1-ая Поселковая, 25 - каток

Ул. 2-ая Поселковая, 34 - каток

Ул.З.Космодемьянской 38 - каток

Ул. Ольховая, 17 - хоккейная коробка

Ул. Зои Космодемьянской, 12 - хоккейная коробка

Ул. Черемуховая, 22 - хоккейная коробка

Ул. Вилкова, 15а - хоккейная коробка

Ул. Борисенко, 96 - хоккейная коробка

Советский район

Пр-кт 100-лет Владивостоку, 159б - хоккейная коробка

Ул. Магнитогорская, 18 - хоккейная коробка

Ул. Русская, 99 - хоккейная коробка

Ул. Енисейская, 18 - каток

Ул. Русская,86 – хоккейная коробка

Ул. Фанзавод, 18 – хоккейная коробка

Ленинский район

Ул. Фадеева, 8а - хоккейная коробка

Ул. Шепеткова, 25, 27 - хоккейная коробка

Ул. Суханова, 4 - хоккейная коробка

Ул. Светланская, 197 - каток

Адм. Кузнецова, 50 - хоккейная коробка

Каплунова, 8 - хоккейная коробка

Щитовая, 27а - хоккейная коробка

Адм. Кузнецова, 74 - хоккейная коробка

Пр-кт Красного Знамени, 133/1 - хоккейная коробка

Ул. Капитана Шефнера, 2 - стадион "Авангард" - каток

Фрунзенский район

Ул. Хабаровская, 7 - хоккейная коробка

Ул. Сипягина, 22 - хоккейная коробка

Список хоккейных площадок («коробок») и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока: