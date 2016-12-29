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Стало известно, что страх может передаваться генетически

Исследование может объяснить, как различные фобии, алкоголизм или тревожность могут повлиять на последующие поколения
Фото: huffingtonpost.ca Фото: huffingtonpost.ca
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Новое исследование предполагает, что травматические события, которые происходят с одним из родителей, могут быть переданы их детям на генном уровне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, было проведено на мышах, которые стали бояться определенного запаха. Дошло до того, что мыши начали содрогаться в его присутствии.

Когда у них родилось потомство и исследователи изучили его, они также обнаружили, что мышата тоже боятся этого запаха - несмотря на то, что они ни разу не подвергались его воздействию. Даже внуки показали реакцию страха. Так что этот страх передался через два поколения.

Ученые сделали вывод, что хотя последовательность ДНК мышей осталась неизменной, процесс, который произошел, изменил способ метилирования ДНК. Однако многие коллеги исследователей отнеслись к их выводам скептически.

Однако если это правда, это может помочь объяснить, как различные фобии, алкоголизм или тревожность могут повлиять на последующие поколения.

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