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Культура

189 культурно-массовых мероприятий проведено во Владивостоке

Итоги уходящего года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке по-настоящему кипит культурная жизнь – в 2016 году в столице Приморья прошло 189 культурно-массовых мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Как сообщили в управлении культуры администрации города, это выставки, фестивали, конкурсы и концерты. Каждый горожанин мог выбрать по своему вкусу куда пойти – на выставку современного искусства, концерт творческих коллективов, бардовский фестиваль, рыцарский турнир или экологический праздник. По поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва было проведено множество новых ярких мероприятий, задействованы новые городские площадки.

Мероприятия проходят во Владивостоке в течение всего года - на центральной площади, в скверах, на набережных, в муниципальных школах искусств. Наиболее крупные из них - события в рамках циклов "Пою моё Отечество" (День защитника Отечества, Офицерский был, День России, Дни мира на Тихом океане), "Русь изначальная" (Крещение, Масленица, Пасха), "Семейный альбом" (8 Марта, День семьи, любви и верности), "Фестивали Владивостока" (фестиваль им. Владимира Высоцкого "Парус", "Владивостокская крепость").

Как правило, все мероприятия завершаются праздничными концертами. На сцену выходят творческие коллективы школ, муниципальных учреждений культуры. Например, ансамбли "Звонница" и "Озорники" детской школы искусств № 3, "Мальчиши" детской школы искусств № 6, народный хор "Русская песня", вокальные группы "Улыбка", "Задоринка", "Россияночка", хоры "Дети войны", "Военная песня" муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Традиции и современность".

Из наиболее значимых мероприятий можно выделить празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тысячи горожан пришли на парад Победы, концерты и выставки, а также приняли участие в шествии «Бессмертный полк».

1 и 2 июля в приморской столице состоялось празднование 156-й годовщины Владивостока. В эти дни прошли торжественные мероприятия, народные гулянья, тематические концертные программы и театрализованное шествие горожан по Светланской.

Настоящим событием и подарком для всех горожан в честь Дня города стало открытие муниципального центра современного искусства «Артэтаж». Сейчас здесь проходят выставки приморских художников и фотографов.

Одним из самых ярких событий лета стал гала-концерт первого фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус». Для гостей мероприятия было подготовлено настоящее шоу - артисты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, практически все номера сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. Дополнили впечатления оригинальные декорации.

Настоящим подарком для поклонников рыцарских турниров стал фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость». Тысячи горожан окунулись в атмосферу Средневековья. Исторический лагерь, где состоялись индивидуальные рыцарские поединки и массовые сражения, развернулся на территории форта Поспелова (остров Русский). Владивостокцы увидели по-настоящему зрелищные бои, в которых приняли участие около 100 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и Магадана.

Ещё одно яркое мероприятие - торжественная церемония открытия Леопардовой набережной (в районе бухты Патрокл) и яркий экологический праздник – фестиваль леопарда, посвящённый этому событию. Для гостей мероприятия была подготовлена насыщенная творческая программа - вокальные, хореографические и цирковые номера, выступление эстрадного оркестра МГУ им. Невельского, тематические викторины и множество приятных сюрпризов.


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