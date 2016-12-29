Выброшенные коробки обойдутся в 30 тысяч рублей

Рассмотрены протоколы административных правонарушений

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

На заседании административной комиссии Фрунзенского района было рассмотрено 23 протокола об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. По итогам заседания физическим и должностным лицам выписаны штрафы в размере почти 170 тысяч рублей.

Три из рассмотренных протокола были составлены за нарушение статьи 7.25 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - сброс или сжигание мусора вне специально отведённых для этого мест. Так должностному лицу сувенирного магазина за выброшенные на газон картонные коробки в районе ул. Адм. Фокина, 23 предстоит заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. В 30 тысяч рублей данное правонарушение обойдется должностному лицу медицинского учреждения, в этом случае картонные коробки были выброшены на косогор в районе ул. Анисимова, 17.

Сразу два штрафа по 1000 рублей каждый заплатит гражданин К. за нарушение тишины и покоя граждан – молодой человек 29 октября и 13 ноября устраивал в ночное время вечеринки в жилом доме по адресу Авроровская, 17, мешая спать соседям. Несмотря на то, что нарушитель отрицал свою вину, показания свидетелей и материалы проверки полиции позволили выписать штрафы. Отметим, согласно статьи 3.9 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае», в случае повторного совершения данного правонарушения в течение года на гражданина накладывается штраф в размере 4000 рублей.