Жителей и гостей Владивостока приглашают отпраздновать Рождество

Мероприятие состоится 7 января в 12 часов дня

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Жителей и гостей приморской столицы приглашают на празднование Рождества Христова, которое состоится 7 января в 12 часов на центральной площади Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Гостей праздника ждёт концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии.

На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – вокальный проект «Признание», шоу-балет «Мидэнс», ансамбль народной песни «Купола». На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции.