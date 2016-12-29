Итоговое заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось во Владивостоке

Подведены итоги уходящего года

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Итоговое в этом году заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города состоялось 27 декабря, в администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На заседание, которое провела председатель комиссии заместитель главы администрации Наталья Зубова, были приглашены руководители предприятий, имеющих задолженности по расчетам с персоналом, налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Как отметила Наталья Зубова, до начала работы комиссии руководители шести предприятий предоставили пояснения – пять из них погасили задолженности, одно - обязуется внести необходимые средства в бюджетную систему РФ до конца января 2017 года.

В результате комиссией принято решение - рекомендовать руководителям предприятий принять экстренные меры к погашению всех задолженностей.

Кроме того, в ходе заседания были подведены итоги работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике за 11 месяцев 2016 года.

«В течение 2016 года на заседаниях комиссии были рассмотрены социально значимые вопросы, - подчеркнула Наталья Зубова, - среди которых - погашение недоимки по налогу на имущество физических лиц, в Фонд социального страхования, задолженности по налогу на доходы физических лиц, по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, по расчетам с персоналом, низкого уровня заработной платы и её выплаты в конвертах. Также были заслушаны физические лица, имеющие доход от сдачи жилья в аренду, руководители предприятий не предоставившие в налоговые органы сведения по форме 2 – НДФЛ «Сведения о доходах физических лиц».

За 11 месяцев 2016 года при главе города Владивостока, при административно - территориальных управлениях по районам города Владивостока проведено 228 заседаний межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике. Рассмотрено 2313 предприятий, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации - 967.Повысили уровень оплаты труда 367 предприятий из числа заслушанных по вопросам оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды составила 341,86 млн.руб., в том числе в бюджет города 114,28 тыс.руб.

В рамках деятельности межведомственной комиссии по налоговой и социальной комиссии организована работа по ведению мониторинга ситуации по выплате заработной платы работникам организаций и предприятий города Владивостока.