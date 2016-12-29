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Поиски пропавшего приморца не прекращаются

Пока безрезультатно
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Поиски пропавшего в Приморье, на берегу реки Черная, мужчины продолжается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России. На сегодня запланировно продолжение поисковых мероприятий.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 23 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что мужчина 1951 года рождения пропал 22 декабря нынешнего года на реке Черная, в районе села Данильченково Лазовского района. В ходе розыскных мероприятий был найден автомобиль гражданина, который стоял на берегу реки Черная с заведенным двигателем и включенными фарами, напротив автомобиля находится полынья.

23 декабря для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ и поиске мужчины выехала группа спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

За прошедшие сутки спасателями Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России подводным телевизионным комплексом обследовано 250 кв. м подводной акватории реки Черная. Поиск результата не дал.

Нарастающим итогом осмотрено 4450 кв. м подводной акватории при помощи подводного телевизионного комплекса, 22000 кв. м подводной акватории обследовано водолазами. 29.12.2016 запланировано продолжение  Всего в них задействовано 5 человек и 3 единицы техники (1 плавсредство), в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники (1 плавсредство).

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