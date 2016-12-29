С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО. В первую очередь реформа нацелена на борьбу с так называемыми автостраховщиками, которые перекупают право требования у пострадавших в ДТП, а то и вовсе фабрикуют аварию. Причем в этом деле задействованы представители местных власть предержащих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО
Какие нововведения ждут водителейВладивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.
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