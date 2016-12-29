Владивостокской турфирме грозит крупный штраф за отказ заниматься сельским хозяйством

171 гектар земли в районе Артема заброшен настолько, что там уже растет лес

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

В ходе проверок, проведенных на основании поступивших из администрации города Артём материалов о простаивании сельхозземель, инспекторами управления Россельхознадзора Приморья в окрестностях поселках Заводской выявлено 3 крупных участка земель сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 171 гектар, простаивающих без дела несколько лет подряд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. За это время участки успели зарасти многолетней сорной растительность, сухостоем, кустарником и даже деревьями. Следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.

Все три участка принадлежат на правах собственности коммерческой компании из Владивостока, основным видом деятельности которой является деятельность туристических агентств. На рассмотрение дела об административном правонарушении директор фирмы не явился.

Как отметили в отделе земельного надзора Россельхознадзора края, несмотря на то, что данные земельные участки простаивают уже несколько лет, их владелец не принял никаких мер к вводу их в сельскохозяйственный оборот путём передачи в субаренду другому сельскохозяйственному пользователю, либо к отказу от них.

В настоящее время коммерческой компании за невыполнение требований земельного законодательства грозят штрафные санкции в размере от 1,2 до 2,1 миллиона рублей.